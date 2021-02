Inter de Milão x Genoa: onde assistir e possíveis escalações (28/02)

Inter de Milão e Genoa se enfrentam neste domingo (28) a partir das 11h (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza, na Itália, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe comandada por Conte aumenta a vantagem que possui na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Inter de Milão x Genoa: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Sportv, na tv fechada

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como vem as equipes para o jogo?

Em primeiro lugar no Campeonato Italiano, a Inter contabiliza cinquenta e três pontos. Portanto se vencer o confronto, aumenta a vantagem que possui na liderança, principalmente se o Milan perder na rodada. Então, para o jogo de hoje, o time anfitrião não conta com Hakimi.

O time do Genoa continua subindo na classificação. Em 12º com vinte e seis, precisa garantir os três pontos neste domingo seja como for. Dessa maneira, entra em campo sem Pellegrini e Biraschi.

Possíveis escalações

Possível Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Perisic, Eriksen, Brozovic, Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

Possível Genoa: Perin; Radovanovic, Masiello, Criscito; Zappacosta, Badelj, Zajc, Czyborra, Strootman; Destro, Shomurodov (Pjaca).

Últimos jogos de Inter de Milão x Genoa

A equipe da Inter de Milão chega motivada principalmente depois de ter vencido o Derby de Milão no fim de semana passado pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. Por 3 a 0, a equipe de Lukaku bateu o Milan.

Por outro lado, o Genoa ficou no 2 a 2 com o Verona no sábado (20).

