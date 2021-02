Inter de Milão x Juventus: onde assistir ao jogo da Copa da Itália (02/02)

Inter de Milão e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (02), às 16h45, no Giuseppe Meazza, pela semifinal da Copa da Itália. Em dois jogos, quem vencer hoje sai na frente com vantagem na disputa pela vaga na final. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Inter de Milão x Juventus: onde assistir ao vivo?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN às 16h45 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Inter de Milão x Juventus

O principal desfalque é Lukaku, punido depois de discussão com Ibrahimovic na rodada passada da competição. Em seu lugar, Alexis Sanchez forma dupla com Lautaro. Hakimi também cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Possível Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Young, Brozovic, Barella; Sanchez, Martinez.

Ao técnico Pirlo, a nova baixa em seu plantel é Ramsey, que se machucou nos treinos do fim de semana. Além disso, Pirlo assegurou que Buffon guardará as redes no confronto de hoje. Dybala segue fora.

Possível Juventus: Buffon; Bonucci, Chiellini, Danilo, Cuadrado; McKennye, Bentacur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Confira os jogos da Copa da Itália

Além disso, outra partida de ida também acontece pela semifinal da Copa da Itália nesta semana. Então, saiba qual e o horário.

Napoli x Atalanta – Quarta-feira (03) – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

A Inter de Milão briga diretamente com o Milan pela liderança no Campeonato Italiano. Em segundo lugar com quarenta e quatro pontos, somente dois a menos que o líder, o time de Antonio Conte quer assumir a ponta de qualquer maneira. Se vencer nas próximas rodadas e o rival tropeçar, pode ser o novo dono do trono.

Enquanto isso, a Juventus também tem como principal objetivo a liderança, mas tem sido difícil chegar até o topo nesta temporada, principalmente pelo grau de dificuldade encontrado nos jogos das rodadas. Ademais, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.