Internacional x Grêmio: onde assistir a final do Gaucho Feminino – 05/12

A final do Campeonato Gaúcho Feminino acontece neste domingo, 05/12, entre Internacional x Grêmio a partir das 10h (horário de Brasília), em jogo único conhecido GreNal, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro na Arena Cruzeiro. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Internacional x Grêmio Feminino: A partida entre Internacional e Grêmio terá transmissão ao vivo do canal Globo, na TV aberta apenas para o estado do Rio Grande do Sul, além dos canais Premiere, disponível tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, MG

TV: Globo (RS)

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.ge.globo.com/premiere) disponível por assinatura

A equipe do Internacional venceu na competição com placares elásticos. Além disso, o elenco feminino terminou em primeiro lugar de seu grupo no Campeonato Gaúcho, seguindo para a fase eliminatória onde também passou com facilidade, marcando até dez gols no agregado. Hoje, vai buscar mais um título já que contabiliza 10.

Enquanto isso, o Grêmio também terminou em primeiro lugar no grupo do Gaúchão Feminino este ano. O Tricolor vem em busca do seu quarto prêmio e, mesmo que não tenha conseguido grandes placares ao longo da competição, as gremistas vão se esforçar para seguir em busca do sonho.

Escalações de Internacional e Grêmio:

O GreNal promete ser completamente equilibrado já que são as equipes favoritas neste momento na competição do Gaúcho Feminino. Por isso, o torcedor deve se atentar ao confronto que promete grandes emoções.

INTERNACIONAL: Vivi; Bruna Benites, Leidi, Sorriso, Ariane; Mariana Neiva, Isa Haas, Ximena, Djeni; Wendy, Shashá

GRÊMIO: Lorena Leite; Andressa Pereira, Isabela Queiroz, Patrícia, Gisseli; Maglia, Pri Back; Jane Tavares, Mariza, Eudmilla; Nathane

