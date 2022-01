Ituano x Fortaleza: onde assistir e horário do jogo da Copinha - 07/01

Ituano x Fortaleza: onde assistir e horário do jogo da Copinha – 07/01

Abrindo a segunda rodada do grupo 16, as equipes de Ituano x Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira, 07/01, a partir das 13h15 (horário de Brasília), em confronto no Estádio Suzanão. Confira onde vai passar o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Ituano x Fortaleza hoje: O Youtube do Paulistão, e os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça, vão transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 13h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Suzanão, cidade de Suzano

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube, Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Depois de estrear com empate diante do União Suzano, o Ituano entra em campo nesta sexta-feira disposto a dar a volta por cima em busca da classificação até a próxima etapa. Em segundo lugar no grupo 16 da Copinha, contabiliza somente 1 ponto, mas se vencer o confronto, assume a liderança.

Enquanto isso, o Fortaleza venceu o Concórdia em belíssima goleada na última terça-feira pela primeira rodada da competição. Dessa maneira, se vencer o jogo de hoje, está praticamente classificado para a segunda fase do torneio de base, onde vai buscar o primeiro título.

Escalações de Ituano e Fortaleza:

Nenhuma das equipes tem baixas para o confronto desta sexta-feira na segunda rodada, o que promete deixar o confronto ainda mais equilibrado em campo.

Ituano: Jian Kayo; Madison, Guilherme, Bryan, Thiago; Victor André, Calebe, Gabriel de Souza, Aluísio; Kaíque Clemente, Felipe Fonseca

Fortaleza: Hugo; Marcos Vinícius, Habraão, Patrick, Geilson Almeida; Miguel, Affonso, Ryan; Juan Martinez, Sammuel, Erick

Leia também:

Sorteio da Copa do Brasil 2022: potes, data e calendário