Ituano x jogo do Palmeiras hoje: qual canal vai passar e horário ao vivo - 25/01/23

Atual campeão paulista, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, 25 de janeiro, diante do Ituano para retomar o caminho das vitórias no Campeonato Paulista da temporada. No fim de semana, o elenco alviverde empatou no clássico Choque-Rei. O jogo do Palmeiras hoje começa às 19h30 (Horário de Brasília).

As equipes do Palmeiras e Ituano vão disputar os três pontos nesta quarta-feira no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu. O elenco alviverde ficou no empate com o São Paulo, enquanto anfitriões empataram com o Guarani.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo

O jogo do Palmeiras hoje terá transmissão ao vivo do Premiere, Paulistão Play e Youtube às 19h30, horário de Brasília.

Disponível em todos os estados do Brasil, o pay-per-view transmite a partida entre Ituano e Palmeiras nesta quarta-feira ao vivo. O pacote de canais só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade em operadoras de TV por assinatura.

O Paulistão Play também está disponível através de assinatura. O torcedor deverá desembolar por R$ 27,90 ao mês ou R$ 75,33 no ano. Mas para o torcedor que quer assistir de graça, é só acessar o canal do Paulistão no Youtube.

O torcedor não precisa ser cadastrado ou pagar nada para assistir o jogo do Palmeiras hoje no Youtube.

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu

TV: Premiere

Online: Paulistão Play, GloboPlay e Youtube

Ituano x Palmeiras

Pelo grupo C, o Ituano contabiliza apenas 3 pontos na lanterna. Nesta quarta-feira, vai buscar a primeira vitória na temporada do Campeonato Paulista. O time contabiliza três empates, diante do São Paulo, Portuguesa e Guarani.

Se vencer nesta quarta, pode brigar pela liderança da competição.

Provável escalação do Ituano: Jefferson; Mário Sérgio, Carlão, Frazan, Iury de Oliveira; Eduardo Luiz, Yago César, Rafael Pereira, Lucas, Quirino e Paulo Victor Ferreira.

Do outro lado, o Palmeiras ocupa a terceira posição com 5 pontos conquistados em uma vitória e dois empates na temporada do Paulistão. O time verde vem de empate sem gols diante do São Paulo, em campanha decepcionantes aos torcedores.

O Palmeiras é o atual campeão paulista e por isso vai brigar por mais um título.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Kuscevic, Luan, Vanderlan; Jailson, Atuesta, Bruno Tabata; Breno Lopes, López e Rafael Navarro.

Grupo do Verdão no Paulista

O Palmeiras está no grupo D do Campeonato Paulista ao lado do Santo André, São Bernardo e Portuguesa. Porém, como manda o regulamento, os times que estão no mesmo grupo não podem se enfrentar pela primeira fase.

Eles só vão disputar a primeira fase contra os adversários dos outros grupos.

GRUPO D

1 Santo André - 6 pontos

2 São Bernardo - 5 pontos

3 Palmeiras - 5 pontos

4 Portuguesa - 4 pontos

Palmeiras vai disputar a final da Copinha 2023

Além de realizar uma boa temporada no futebol profissional, a base do Palmeiras vai disputar nesta quarta-feira a final da Copinha contra o América Mineiro, às 15h30 (Horário de Brasília).

No Estádio do Canindé, as equipes vão disputar em confronto único a decisão pelo título no dia do aniversário da cidade de São Paulo, no estado paulista.

Ambas as equipes buscam o bicampeonato do torneio. O Palmeiras é o atual campeão, conquistando o primeiro título depois de derrotar o Santos no ano passado. Já o América venceu em 1996 pela primeira vez.

