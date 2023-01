Ingressos para a final da Copinha 2023: como comprar e preços da final

O campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior será definido na quarta-feira, 25 de janeiro, com a final entre Palmeiras e América Mineiro. O torneio reúne equipes de diferentes regiões do Brasil no torneio de base mais importante. Mas como assistir à final da Copinha 2023 no estádio? Saiba como comprar e os preços dos ingressos.

Como comprar os ingressos para a final da Copinha 2023?

O torcedor pode comprar as entradas para a final da Copinha 2023 no site oficial ingressos da FPF. A Federação Paulista de Futebol disponibilizou na segunda-feira os tickets para os torcedores.

O primeiro passo é se cadastrar no site. Basta preencher todas as informações e finalizar o cadastro para ter acesso completo.

Com o cadastro feito, o torcedor deve fazer o login na conta, encontrar o menu principal e clicar na opção "Comprar".

Os setores disponíveis vão aparecer na tela do torcedor. Dá para comprar com a escolha da cadeira e sem, onde o preço não tem diferença entre as duas opções.

Cada cadastro só pode comprar até 5 ingressos por vez. Assim que escolher a opção, basta seguir com a compra, inserir o número do cartão de crédito ou a escolha do pagamento e pronto.

Além disso, para finalizar a a compra do ingressos da final é obrigatório enviar o comprovante de vacinação da Covid-19.

Preços dos ingressos

Os ingressos da final da Copinha entre Palmeiras e América MG estão à venda por R$ 25 a meia e R$ 50 a inteira na arquibancada e R$ 120 na numerada coberta, com a meia em R$ 60.

O site informa que todos os ingressos meia-entrada serão validados com documento de identificação do benefício no dia da final, no Canindé.

ARQUIBANCADA : R$ 50 inteira - R$ 25 meia

: R$ 50 inteira - R$ 25 meia ARQUIBANCADA AMÉRICA MG - R$ 50 inteira - R$ 25 meia

- R$ 50 inteira - R$ 25 meia NUMERADA COBERTA - R$ 120 inteira - R$ 60 meia

Como apresentar os ingressos na final?

Para entrar no Canindé na quarta-feira, o torcedor deve ter o seu ticket em mãos. O ingresso deverá ser impresso diretamente do site ou apresentado no próprio celular do torcedor.

O torcedor deve acessar a sua conta no site (wwww.ingressosfpf.soudaliga.com.br), clicar em Ingressos no menu e imprimir os tickets. Dá também para acessar pelo QR Code, mostrando no celular para os profissionais do estádio no dia da final.

Ao chegar no estádio, é só ir para o portão da sua entrada e acessar a catraca com os ingressos em mãos.

Onde vai ser a final entre Palmeiras x América MG

Com capacidade para 22 mil torcedores, o Estádio do Canindé recebe a final da Copinha entre Palmeiras e América Mineiro nesta quarta-feira, 25 de janeiro.

Também conhecido como Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, o espaço é a casa da Portuguesa. Está localizado no bairro do Canindé.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) pensou em realizar a final no Allianz Parque, conforme indicou informações do portal UOL. Porém, como o grupo Backstreet Boys fará shows no estádio nos dias 27 e 28, os responsáveis pelo estádio do Verdão optaram por cancelar o jogo da decisão.

No ano passado a final entre Palmeiras e Santos foi no Allianz.

