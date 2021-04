Itumbiara x Atlético-GO: onde assistir e horário do jogo hoje [1-4]

Líder isolado do Grupo A do Campeonato Goiano 2021 com 100% de aproveitamento, o Atlético-GO encara o Itumbiara nesta quinta-feira (1), em confronto da 5ª rodada do Estadual. A partida marca o “retorno” das equipes na competição, após o governo goiano determinar a paralisação do campeonato por conta do aumento de números de contaminados pelo novo coronavírus. A bola rola às 16h no Estádio JK, em Itumbiara (GO).

Como assistir ao vivo Itumbiara e Atlético-GO ?

O Dragão fechou parceria com a Federação Goiana de Futebol, e o canal da entidade no Youtube FGF TV, exibe o duelo entre Itumbiara e Atlético ao vivo para todo o país, a partir das 16h, desta quinta (1). No entanto, a transmissão será exclusiva e o duelo não passará na tv aberta e nem na fechada.

Onde e quando será Itumbiara e Atlético-GO ?

Logo depois do governo goiano determinar 14 dias de paralisação do futebol no Estado por conta do aumento de casos do novo coronavírus, a competição retornou nesta quarta. Agora, Itumbiara e Atlético-GO “retornam” ao campeonato e se enfrentam nesta quinta-feira (1), no Estádio JK, em Itumbiara, Goiás, às 16h.

A equipe do técnico João Paulo Sanches está com 100% de aproveitamento até então e lidera o Grupo A. Em seus quatros jogos, venceu todos e passou por: Jataiense, CRAC, Anápolis e Grêmio Anápolis. Além do melhor ataque com oito gols marcados, o Dragão também possui a melhor defesa, não sendo vazado então nenhuma vez na competição.

Já o Itumbiara está na terceira posição do Grupo A. Com uma vitória, um empate e duas derrotas, o clube perdeu para Anápolis e Grêmio Anápolis, empatou com o CRAC, mas venceu o Jataiense. O clube anotou três gols, no entanto sofreu quatro.

Tabela da 5ª rodada do Campeonato Goiano 2021

Goiás x Jaraguá – 22h

Quinta

Grêmio Anápolis x CRAC – 16h

Aparecidense x Iporá – 16h

Goianésia x Vila Nova – 16h

Itumbiara x Atlético GO – 16h

Sem data

Jataiense x Anápolis

