Jacyobá x ASA: onde assistir, horário e escalações hoje – 22/01

Pela primeira rodada, as equipes se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Alagoano

Em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Alagoano, as equipes de Jacyobá x ASA se enfrentam neste sábado, 22/01, a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Fumeirão, em Arapiraca. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo online e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Jacyobá x ASA

O Eleven Sports vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 17h.

O serviço está disponível através do site oficial (www.elevensports.com) de graça ou pelo aplicativo também de maneira gratuita para baixar em Android e iOS. O jogo não tem transmissão na televisão

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports pelo aplicativo ou site (www.elevensports.com) disponível de graça

Escalações de Jacyobá e ASA

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto deste sábado na primeira rodada. Por isso, o confronto promete ser ainda mais pegado em campo.

Escalação de Jacyobá: Luis Soares; Pedrinho, Ailton, Erick, Cortes; José Marcos, Morais, Alysson, Willian; Rogger, Luquinha

Escalação de ASA: Deola; Michel, Benne, Lucca, Magal; Assis, Fidélis, Roger Gaúcho, Anderson Feijão; Valdívia, Xande

Como estão as equipes na temporada?

As equipes estreiam na competição estadual neste sábado, buscando a primeira vitória na temporada para aparecer na parte de cima da classificação e, consequentemente, buscar a vaga na próxima fase do torneio.

De um lado, o ASA começou a temporada do futebol com o pé direito depois de conquistar vitórias pela Copa Alagoas de Futebol. O elenco já venceu duas equipes, tendo que enfrentar novas equipes pela frente. Agora, pelo Campeonato Alagoano, espera repetir o sucessor.

Do outro lado, o Jacyoba não disputou sequer a Série D no ano passado e, por isso, espera fazer uma boa campanha pelo estadual este ano. Pela Copa de Alagoas, o elenco foi derrotado pelo Dinamo e se mantém com péssimos resultados.

