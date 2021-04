Jadon Sancho vai para qual time? Veja as principais negociações

Todos os anos, grandes nomes são revelados no futebol inglês com jovens deslanchando nas categorias de base, alcançando até o profissional. Entretanto, nem sempre acontece dessa maneira. Muitas vezes por não terem o espaço necessário, os garotos acabam transferindo-se para outros países. Foi o que aconteceu com Jadon Sancho. Revelado pelo Borussia Dortmund, o jogador de 21 anos hoje é considerado peça chave no elenco aurinegro.

Conheça Jadon Sancho

Sancho, de 21 anos, começou bem cedo nas categorias de base do Watford. Em 2015, transferiu-se ao Manchester City, onde jogou pelo sub-18, 19 e 23. Ao todo, foram 35 jogos e vinte gols marcados durante a sua trajetória.

Entretanto, o jogador queria mais espaço e visibilidade para o seu futebol e, por isso, decidiu assinar contrato profissional com o Borussia Dortmund em 2017, onde permanece até hoje.

Desempenho de Sancho no Borussia Dortmund

Pelo clube alemão, Sancho desempenha um papel fundamental em campo, marcando números impressionantes e atingindo marcas históricas. Ele foi o único jogador a jogar todas as 34 partidas na temporada 2018/19 no Campeonato Alemão, atingindo a marca de 19 assistências com 12 gols, ficando em segundo lugar na lista de artilheiros, atrás de Robert Lewandowski.

Manchester United quer repatriar Sancho

De acordo com o jornal inglês The Sun, os ingleses querem trazer Jadon Sancho de volta para o seu país natal na próxima temporada. Assim, de olho no garoto desde o ano passado, o Manchester United pode adquiri-lo se pagar até 100 milhões de euros ao Borussia Dortmund, segundo o jornal informou.

Real Madrid em busca da contratação de Jadon Sancho

De olho em Sancho desde a temporada passada, o Real Madrid ainda não desistiu de contratar Sancho, principalmente agora, com o Borussia Dortmund precisando vender jogadores para manter Erling Haaland em seu elenco principal. Sempre interessado em jovens estrelas, o clube merengue está disposto a trazer Sancho para o seu time,

Segundo o jornal espanhol As, o valor de mercado subiu acima de 100 milhões de euros. Só resta saber se o Real Madrid está disposto a pagar a bagatela, ou se negociações podem ser feitas entre os dois times, já que ainda segundo a publicação, os dois mantém uma boa relação fora dos gramados.

