Conheça Youssoufa Moukoko, joia do Borussia Dortmund

O futebol alemão é conhecido por realizar um trabalho excepcional nas categorias de base, revelando grandes nomes do esporte e incentivando jovens cada vez mais. O Borussia Dortmund, grande celeiro de craques, mostrou ao mundo Youssoufa Moukoko, garoto de apenas 16 anos, o mais jovem a estrear no Campeonato Alemão. Então, conheça a joia do futebol alemão, que promete muito mais no futebol.

Quem é Youssoufa Moukoko?

Nascido em Camarões, em Yaoundé, Moukoko tem apenas 16 anos, mas já conquistou muita coisa. Depois de vestir a camisa nas categorias de base do St. Pauli, o garoto chegou ao Borussia Dortmund em 2016, integrando o elenco do sub-17. No ano seguinte, ganhou o título do Campeonato Alemão das categorias juvenis.

Goleador nato, marcou 141 gols em 88 partidas ao todo nas categorias Sub-17 e Sub-19. Dessa maneira, não demorou para Moukoko receber a sua primeira chance no time profissional do Dortmund no início da temporada 2020/21.

Desempenho de Youssoufa Moukoko no Borussia Dortmund

Com o seu futebol impressionantes nas categorias de base, Moukoko logo chamou a atenção do time principal do Borussia Dortmund. Dessa maneira, após completar 16 anos, o jovem ficou regulamentado para estrear pelo elenco titular dos amarelos.

Então, em 21 de novembro de 2020, o jovem camaronês estreou com a camisa do Dortmund pelo Campeonato Alemão contra o Hertha Berlin. Substituindo Haaland aos 40 minutos, Moukoko fez história, tornando-se o mais jovem a entrar em campo no futebol alemão com apenas 16 anos.

Então, em toda a sua jornada pelo time alemão, o atleta alcançou a marca de 15 jogos e três gols. O primeiro aconteceu em derrota em 2 a 1 para o Union Berlin no dia 18 de dezembro de 2020 pela Bundesliga.

Moukoko e a Seleção da Alemanha

Nascido em Camarões mas com nacionalidade alemã, o jovem optou por defender as cores da Alemanha. No Sub-16, estreou em 11 de setembro de 2017 com uma vitória na Áustria por 3 a 1, contabilizando quatro jogos e três gols.

Já em 2020, foi convocado pela primeira vez para o Sub-19, mas os eventos não aconteceram devido à pandemia do Coronavírus. Então, em setembro do mesmo ano, Moukoko recebeu o chamado para a Seleção Sub-20 da Alemanha, onde entrou em campo duas vezes em jogos amistosos, dando uma assistência em jogo contra a Dinamarca.

