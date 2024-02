Jogo Benfica hoje: transmissão Toulouse x Benfica ao vivo (22/02/24)

Tem jogo do Benfica hoje de volta contra o Toulouse pela Liga Europa, a partir das 14h45 (horário de Brasília). O confronto desta quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, será disputado no Stadium de Toulouse, na França, com capacidade para 33 mil pessoas.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O pontapé do encontro entre o Toulouse Football Club e o Benfica Lisboa será dado às 14h45, e poderá ser acompanhado na ESPN 4 e Star+, ambos canais pagos.

Esse é o jogo de volta da Liga Europa em busca vaga nas oitavas de final, e os portugueses estão na frente graças à vitória de 2 x 1 na semana passada – após sofrerem dois pênaltis. Quem perder é eliminado.

Quando: 22 de fevereiro de 2024

Local: Stadium de Toulouse (FRA);

Onde assistir ao vivo: ESPN 4 e Star+.

Benfica x Toulouse na Liga Europa

O Benfica Lisboa foi eliminado da Liga dos Campeões, depois de terminar atrás da Real Sociedad e do Inter de Milão no seu grupo. O clube português pretende agora lutar pela coroação nesta Liga Europa.

Por outro lado, os moradores do Toulouse, que vêm de uma vitória sobre o Mônaco na Ligue 1, esperam realizar um novo feito europeu este ano no Estádio e farão de tudo para conseguir o feito contra um líder europeu.

