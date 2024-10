Jogo da Alemanha x Holanda: horário e onde assistir hoje (14/10)

A seleção da Alemanha enfrenta a Holanda nessa segunda-feira, 14 de outubro, pela quarta rodada da Liga das Nações. O jogo começa às 15h45 (horário de Brasília) e o torcedor brasileiro poderá assistir ao vivo.

Onde assistir o jogo da Alemanha x Holanda

O jogo da Alemanha x Holanda nesse 14 de outubro começa às 15h45 (horário de Brasília), e é possível assistir pelo SporTV. O encontro das seleções acontece no Allianz Arena.

Uma vitória alemã na Allianz Arena deixaria a seleção cinco pontos à frente dos holandeses e, com jogos contra a Bósnia e Herzegovina e a Hungria pela frente, deixaria os comandados de Nagelsmann firmemente no caminho para as quartas de final.

A seleção da Alemanha vem com a seguinte escalação: Alexandre Nubel; Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, Antonio Rudiger, Maximilian Mittelstadt; Robert Andrich, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic; Serge Gnabry, Deniz Undav, Chris Fuhrich.

Os holandeses devem escalar os jogadores Verbruggen; Dumfries, Matthijs de Ligt, Van Dijk e Jorrel Hato; Gravenberch, Reijnders e Xavi Simons; Gakpo, Malen e Zirkzee.

Como funciona a Liga das Nações?

Iniciada em 2021, a Liga das Nações inclui todas as 55 seleções nacionais de futebol da UEFA e substitui o tradicional formato de amistosos internacionais, para garantir que todos os jogos sejam extremamente competitivos.

Cada país é colocado em um dos quatro níveis, com base em sua classificação atual da UEFA, e cada nível é dividido em quatro ligas - A, B, C e D - compostas por três ou quatro times. Os times em cada liga jogarão entre si em casa e fora. O time que vencer de cada grupo é promovido para uma liga superior e o time que terminar em último lugar em cada grupo é rebaixado para uma liga inferior, exceto no nível mais baixo (D).

As quatro equipes que vencerem seus respectivos grupos da Liga A se classificarão para as finais eliminatórias, semifinais, final e disputa pelo terceiro lugar – para decidir o vencedor da Liga das Nações.

>> Por que a Copa de 2026 da FIFA vai ser em 3 países?