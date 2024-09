Jogo da Argentina hoje (5/9): horário e onde assistir Argentina x Chile nas Eliminatórias

Hoje tem jogo da Argentina contra a Bolívia pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto desta quinta, 5 de setembro, vai ser no Estádio no Monumental de Núñez, em Buenos Aire, às 21h (de Brasília), então veja como assistir a partida ao vivo.

Transmissão do jogo da Argentina hoje

O Sportv transmite o jogo da Argentina x Chile nas Eliminatórias hoje, às 21h, horário de Brasília, e quem é assinante Globoplay acompanha a programação em tempo real na plataforma.

Acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo de forma gratuita no celular, Android ou iOS, digite o login e a senha, clique em 'Agora na TV' no menu principal, toque no ícone do Sportv e assista como e onde quiser o canal esportivo.

Escalação

A Argentina do técnico Lionel Scaloni deve escalar Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Valentín Barco; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Nico González, Lautaro Martínez e Julián Álvarez

Já o Chile vem com Gabriel Arias; Mauricio Isla, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán e Eugenio Mena; Marcelino Núñez, Diego Valdés e Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Eduardo Vargas e Ben Brereton Diaz