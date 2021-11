Jogo da Armênia x Alemanha hoje: qual canal vai passar e horário (14/11)

Já classificada para Copa do Mundo de 2022, a Alemanha visita a Armênia apenas para cumprir tabela neste domingo, 14/11, às 14h (horário de Brasília), pela última rodada do grupo J nas Eliminatórias no Republican Stadium. Confira onde assistir ao vivo o jogo da Alemanha hoje.

Como assistir o jogo da Armênia x Alemanha hoje: O jogo da Armênia e Alemanha hoje terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, além da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo a partir das duas horas da tarde.

Quando vai ser: 14 de novembro de 2021

14 de novembro de 2021 Horário: 14h (horário de Brasília)

14h (horário de Brasília) Local: Republican Stadium, cidade de Yerevan, na Armênia

Republican Stadium, cidade de Yerevan, na Armênia TV: TNT

TNT LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Armênia

Em quarta posição, a seleção da Armênia contabiliza 12 pontos, ou seja, venceu até o momento três jogos, empatou outros três e perdeu também três. Por isso, as chances de buscar a vaga para a repescagem são mínimas, mas matematicamente ainda existe a oportunidade.

Porém, se quiser avançar até a próxima fase, o elenco precisa descontar o saldo de 18 gols e torcer por tropeços de Macedônia e Romênia.

Na rodada passada, perdeu para a Romênia em 2 a 0. Para o jogo de hoje, não tem baixas novas no plantel de jogadores.

Alemanha

A Alemanha já está classificada para a Copa do Mundo de 2022 e por isso apenas cumpre tabela neste domingo. Com 24 pontos, os alemães buscam fechar as Eliminatórias no verde, ou seja, querem a vitória hoje apenas para terminar de maneira esplêndida com o desempenho no 100%.

Na última rodada, a Alemanha goleou por 9 a 0 o time do Liechstenstein em casa. No jogo de hoje, Rudiger será desfalque por suspensão enquanto Sule, Kimmich, Gnabry e Musiala estão fora.

Escalações para o jogo de Armênia x Alemanha hoje

Provável escalação da Armênia:

Yurchenko; Terteryan, Hambardzumyan, Calisir, Hovhannisyan; Vardanyan, Udo; Barseghyan, Zelarayan, Mkhtaryan; Brisasco

Provável escalação da Alemanha:

Kevin Trapp (Neuer); Ginter, Hofmann, Raum, Tah; Neuhaus, Goretzka; Muller, Draxler, Sané; Havertz

+ Veja todos os países que já estão classificados para a Copa de 2022