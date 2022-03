Jogo da Fiorentina x Juventus hoje: onde vai passar e horário 02/03

As equipes Fiorentina e Juventus se enfrentam na tarde desta quarta-feira, 02/03, pela semifinal da Copa da Itália, a partir das 17h (Horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi. Mas onde vai passar o jogo da Juventus hoje? Confira a seguir as informações.

Onde vai passar jogo da Juventus hoje ao vivo

O jogo da Fiorentina e Juventus hoje vai passar no canal ESPN 4 e no streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Ficha técnica do jogo de hoje

Data: 02/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Estádio Artemio Franchi

Onde assistir jogo da Juventus hoje: ESPN 4 e Star +

Escalação de Fiorentina x Juventus

Fiorentina: Dragowski; Biraghi, Igor Júlio, Milenkovic, Odriozola; Amrabat, Torreira, Bonaventura; Sottil, Arthur Cabral, Ikoné

Juventus : Szczesny; De Ligt, Danilo, Pellegrini, Bonucci; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Arthur; Vlahovic, Morata

Para carimbar o seu passaporte até aqui, a Fiorentina precisou superar o Cosenza Calcio, Benevento, o Napoli e a Atalanta, chegando até as semis. Agora, se quiser abrir vantagem da disputa, precisa vencer o jogo de hoje e aproveitar o fator casa, com a torcida em peso.

Enquanto isso, a Juventus teve um caminho mais curto, passando por Sampdoria e Sassuolo somente até a semifinal da competição italiana. Com Vlahovic, ex-atleta da Fiorentina, o time da Juve pretende sair na frente mesmo jogando fora de casa e, assim, ganhar a vantagem para si.