Jogo da Globo hoje ao vivo (29/5): horário da Libertadores São Paulo e Fluminense

Hoje, 29, a TV Globo vai passar dois jogos da fase de grupos da Libertadores. As partidas do São Paulo e Fluminense começam às 21h30, horário de Brasília, mas não serão as mesmas transmissões em todos os estados. Confira!

Jogo da Globo hoje

A Globo transmite nesta quarta-feira os jogos a partir das 21h15. Os duelos são pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024.

Jogo do Fluminense vai passar nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais (exceto Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia), Alagoas, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima

São Paulo vai passar nestes estados: São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso dos Sul, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Distrito Federal e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia

Como assistir online

O torcedor da Libertadores pode assistir a Globo de graça pelo celular. Isso porque o GloboPlay, serviço de streaming da emissora, disponibiliza a programação da emissora para todos os usuários sem pagar nada.

Não precisa ser assinante para ver a Rede Globo ao vivo na plataforma. É só entrar no site (www.globoplay.globo.com), clicar em "Entrar" e fazer o seu cadastro na Conta Globo, é de graça. Depois, clique em "Agora na TV" e escolha o ícone do canal.

Como é uma emissora da TV aberta, o torcedor não paga nada. Porém, o sistema funciona de acordo com a sua localização, ou seja, quem mora em São Paulo assiste à programação paulista. Dá para ver o GloboPlay no computador, celular, tablet ou smartv. Verifique se o aparelho é compatíve

