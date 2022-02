Jogo da Juventus hoje ao vivo: onde assistir na TV e horário sábado 26/02

A Juventus recebe o Empoli neste sábado, 26/02, a partir das 14h05 (Horário de Brasília), jogando no Stadio Carlo Castellani, com a bola rolando pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Onde assistir o jogo da Juventus hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde vai passar o jogo da Juventus hoje ao vivo

O jogo do Empoli e Juventus hoje vai passar no canal ESPN 4 e streaming Star +, a partir das 14h05 (Horário de Brasília).

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal oficial (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 26/02/2022

Horário: 14h05 (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Stadio Carlo Castellani, em Empoli

Transmissão: ESPN 4 e Star +

Como estão as equipes na temporada?

O Empoli permanece em décimo terceiro lugar na classificação com 31 pontos, sem vencer uma partida por mais de cinco rodadas até o momento. Contabilizando oito vitórias, sete empates e onze derrotas, o grupo deve colocar em campo os seus melhores jogadores para jogar de igual para igual ao time da Juve.

Enquanto isso, a Juventus se mantém em quarto lugar com 47 pontos. A equipe de Allegri vem de empate com o Villarreal durante a semana na Champions League, o que promete dar um gás no elenco já que precisa se recuperar principalmente no Campeonato Italiano se quiser buscar a liderança.

Escalação do jogo do Empoli x Juventus

O Empoli não tem novos desfalques em seu plantel de jogadores.

Do outro lado, Allegri não poderá contar com Dybala, Chiesa, Kaio Jorge, Alex Sandro, Rugani, Bernardeschi, Chiellini e McKennie.

Empoli: Vicario; Romagnoli, Stojanovic, Viti, Parisi; Asllani, Benassi, Zurkowski; Cutrone, Pinamonti, Bajrami

Juventus: Szczesny; De Ligt, Danilo, Pellegrini, Bonucci; Locatelli, Rabiot, Zakaria; Cuadrado, Morata, Vlahovic

Confira o último jogo do Empoli x Juventus.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre esportes 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.