Jogo da Juventus hoje: onde assistir Juventus X Inter de Milão (16/2)

A Juventus recebe a Inter em Turim neste domingo, 16 de fevereiro, para uma das partidas mais aguardadas e icônicas da temporada. O Derby d’Italia entre Juventus e Inter acontecerá no Estádio Allianz, em Turim, a partir das 16h45 (de Brasília).

Onde vai passar Jogo da Juventus e Inter de Milão?

Os fãs de futebol italiano poderão acompanhar Juventus X Inter de Milão ao vivo através da ESPN e Disney+, com transmissão prevista para as 16h30 (horário de Brasília). O serviço de streaming oferece uma cobertura completa, permitindo que os torcedores assistam a esse duelo importante com alta qualidade.

O time de Simone Inzaghi vem de uma vitória importante contra a Fiorentina, enquanto a Juventus venceu por 2 a 1 na primeira partida dos playoffs da UEFA Champions League contra o PSV. O Derby d’Italia será um jogo crucial para as corridas do Scudetto e da Champions League.

Data: Domingo, 16 de fevereiro | Hora: 17h30

Localização: Estádio Allianz — Turim, Itália

Probabilidades: Juventus +233; Empate +300; Inter +123

Notícias da equipe

Juventus: espera-se que Thiago Motta nomeie os seguintes 11 titulares, com a estrela da seleção masculina dos EUA Weston McKennie no meio-campo e Randal Kolo Muani como atacante. O atacante sérvio Dusan Vlahovic deve ficar no banco pelo sexto jogo consecutivo.

Potencial Juventus: Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, McKennie; Conceição, Kolo Muani, Mbangula.

Inter: Simone Inzaghi está lidando com a lesão inesperada de Marcus Thuram, que deve começar do banco no confronto de domingo. O ex-atacante do FC Porto Mehdi Taremi substituirá o francês, enquanto Denzel Dumfries estará de volta ao time titular após a suspensão.

Inter: Verão; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Taremi.