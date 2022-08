Jogo da Juventus hoje x Spezia: onde assistir ao vivo (31/08/22)

Buscando a segunda vitória no Campeonato Italiano, a Juventus enfrenta o Spezia nesta quarta-feira, 31 de agosto, no Juventus Stadium, em Turim. O jogo da Juventus hoje vai começar às 15h45 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país.

A Juventus vem na 8ª posição com 5 pontos, somando uma vitória e dois empates. Do outro lado, o Spezia soma 4 pontos no 13º lugar da tabela com uma vitória, um empate e uma derrota na nova temporada.

Onde assistir jogo da Juventus hoje

Jogo da Juventus hoje x Spezia

Data: 31-08-2022

Horário: 15h45

Transmissão: Star +

Juventus x Spezia será transmitido exclusivamente em streaming ao vivo no Star + e estará visível para seus assinantes tanto nas smart TVs de última geração compatíveis com o aplicativo quanto em todas as TVs conectadas a um console PlayStation 4/5 ou Xbox (One, One). S, One X, Series X, Series S).

Ao baixar o aplicativo Star +, você poderá assistir Juventus x Spezia em transmissão ao vivo também em smartphones, tablets. Em um PC ou notebook, você pode assistir ao jogo conectando-se ao aplicativo.

Para acessar o canal basta acessar o site do www.starplus.com, clicar em “escolher seu plano”, que variam de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Juventus acumula dois empates seguidos

Depois de perder o título pelo segundo ano consecutivo no Campeonato Italiano, a nova temporada começou animada para a Juventus, ao menos para os seus torcedores que torcem pela volta dos troféus ao clube.

Na rodada de estreia, o time de Turim venceu o Sassuolo por 3 x 0. No segundo jogo da temporada, empatou sem gols com a Sampdoria e, na terceira rodada, ficou no 1 x 1 com a Roma, dentro de casa.

Por isso, ocupando a 8ª posição com 5 pontos, busca o segundo triunfo na competição italiana para quem sabe brigar pela liderança da classificação. Os favoritos até aqui são Napoli, Milan, Inter de Milão e Lazio.

Prováveis escalações do jogo da Juventus x Spezia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahović, Kostić.

SPICE (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, S. Bastoni, Reca; Agudelo, Nzola.

História e estatísticas da Juventus Spezia

Os precedentes entre as duas equipes são 10: 4 vitórias para a Juventus, 2 para o Spezia e 4 para empates. O último precedente em Turim remonta ao ano passado, que terminou em 1 a 0 para os bianconeri com o gol de Morata.

