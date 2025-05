Jogo das Brabas hoje: onde vai passar Corinthians feminino x RB Bragantino (7/5)

As Brabas jogam nesta quarta-feira, 7 de maio, pela 1ª rodada do Paulista. O jogo do Corinthians feminino contra o Red Bull Bragantino começa às 18h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino

Nesta quarta-feira, o jogo do Corinthians feminino terá transmissão ao vivo pelo Sportv e a partida acontece na Fazendinha, em São Paulo. É possível assistir a disputa pelo Globoplay online, mas é necessário ser assinante.

O Corinthians deve escalar as jogadoras Nicole Ramons; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Yaya, Duda Sampaio, Dayane Rodriguez e Eudimilla; Victoria Albuquerque e Jhonson.

Já o Bragantino tem Thalya; Géssica, Stella, Laura Valverde, Dos Santos e Tamires; Ana Clara, Brenda Pinheiro e Catalina; Thayslane e Paulina.

Como funciona o Paulista Feminino?

Doze equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista de futebol feminino em 2025. Organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), a competição reúne elencos das mais diferentes regiões do estado.

Na primeira fase as equipes jogam onze rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante três pontos e o empate apenas um para os dois. Depois, apenas os quatro primeiros se classificam para as semifinais e do 5º ao 8º lugar disputarão a Copa Paulista.

As semis são jogadas em duas mãos, assim como a final.

