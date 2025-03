Jogo das Brabas: onde vai passar Corinthians feminino hoje x RB Bragantino (30/3)

Jogo da terceira rodada do Brasileirão.

Aa Brabas estarão em campo neste domingo, 30, em jogo do Corinthians feminino contra o Red Bull Bragantino no Brasileirão. A partida acontece no Estádio Municipal de Santana da Parnaíba, a partir das 17h (horário de Brasília).

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino

O jogo do Corinthians feminino hoje, dia 30, na terceira rodada do Brasileirão, não terá transmissão na TV, mas os torcedores poderão acompanhar ao vivo pelo Bragantino.

Corinthians deve levar a campo as jogadoras Lelê; Thais Regina, Mariza e Thaís Ferreira; Paulinha, Duda Sampaio, Dayana Rodriguez, Vic Albuquerque e Juliete; Andressa Alves e Ariel Godoi.

O Campeonato Brasileiro Feminino A1 é a principal disputa da modalidade no Brasil. Reunindo dezesseis equipes, a primeira divisão traz confrontos e muita rivalidade pelos gramados do país em cada nova rodada.

A primeira fase do torneio é realizada em pontos corridos por 15 rodadas, ou seja, cada equipe enfrenta o seu adversário uma vez, com o mando de campo definido pela própria CBF.

Ao fim do turno único, as oito melhores equipes classificadas avançam para as quartas de final, onde se enfrentam seguindo o seguinte sistema: 1º colocado x 8º colocado, 2º colocado x 7º colocado , 3º colocado x 6º colocado e 4ºcolocado x 5º colocado.

Nas quartas de final, o sistema de ida e volta é adotado, sem o critério de gol qualificado como o critério de desempate, além do mando de campo com os times de melhor campanha sempre nas partidas de volta.

