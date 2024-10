Jogo de Portugal hoje: horário e transmissão Escócia x Portugal; CR7 joga?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a transmissão ao vivo e informações de transmissão online do confronto da Liga das Nações

Nessa terça-feira, 15 de outubro, tem Cristiano Ronaldo em campo no jogo de Portugal contra a Escócia pela Liga das Nações. Confira como acompanhar o jogão a partir das 15h45 (horário de Brasília). O duelo é no Estádio Hampden Park, em Glasgow.

Onde assistir jogo de Portugal hoje ao vivo

O jogo de Portugal hoje vai passar no SporTV 2, na TV fechada, às 15h45 (horário de Brasília), além da transmissão direta do GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Para quem não é assinante da TV fechada, dá para assistir no GloboPlay, serviço de streaming. Se já é assinante, pode acessar o aplicativo através do celular, tablet, computador e smart TV, com o e-mail e a senha de usuário.

INFORMAÇÕES

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Hampden Park, em Glasgow (Escócia)

Escalações

Portugal: o técnico Roberto Martínez deve escalar os jogadores Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Rúben Neves, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Diogo Jota, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.

Escócia: o comandante Steve Clarke pode levar a campo um time com Gordon; Ralston, Souttar, Hanley e Robertson; Gilmour, McLean, Doak, McTominay e Christie; Che Adams.

Como funciona a Liga das Nações?

Iniciada em 2021, a Liga das Nações inclui todas as 55 seleções nacionais de futebol da UEFA e substitui o tradicional formato de amistosos internacionais, para garantir que todos os jogos sejam extremamente competitivos.

Cada país é colocado em um dos quatro níveis, com base em sua classificação atual da UEFA, e cada nível é dividido em quatro ligas - A, B, C e D - compostas por três ou quatro times. Os times em cada liga jogarão entre si em casa e fora. O time que vencer de cada grupo é promovido para uma liga superior e o time que terminar em último lugar em cada grupo é rebaixado para uma liga inferior, exceto no nível mais baixo (D).

As quatro equipes que vencerem seus respectivos grupos da Liga A se classificarão para as finais eliminatórias, semifinais, final e disputa pelo terceiro lugar – para decidir o vencedor da Liga das Nações.