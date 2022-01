Jogo do Alavés x Barcelona hoje: onde vai passar e horário – 23/01

Enquanto um busca a liderança, o outro precisa escapar do rebaixamento no Campeonato Espanhol

Em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, o confronto entre Alavés e Barcelona acontece neste domingo, 23/01, a partir das 17h (horário de Brasília), pela 22ª rodada jogando no Estádio de Mendizorroza. Com transmissão ao vivo do jogo do Barcelona hoje na TV, saiba onde assistir.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 17h.

O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com). O jogo não tem transmissão na televisão

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Alavés x Barcelona

Navarro e Rúben Duarte são os desfalques dos anfitriões.

Para Xavi, técnico do Barça, os jogadores Ansu Fati, Dembélé, Sergi Roberto, Samuel Umtiti e Eric Garci estão lesionados e ainda não podem jogar.

Escalação do jogo do Alavés: Fernando Pacheco; López, Laguardía, Miazga, Aguirregabiria; Jason, Escalante, Moya, Luis Rioja; Méndez, Joselu

Escalação do jogo do Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Araújo, Piqué, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; De Jong, Fernan Torres, Depay

Como estão as equipes na temporada?

Depois de ser derrotado pelo Betis na rodada passada, o Alavés volta aos gramados do Campeonato Espanhol para garantir a vitória e assim tentar impedir o seu rebaixamento para a segunda divisão nesta temporada. Ocupando a 19ª posição com 17 pontos, os anfitriões somam mais de cinco rodadas sem vencer, um número que preocupa torcedores.

Enquanto isso, o Barcelona vem em 7º lugar com 32 pontos, uma digna recuperação do elenco da Catalunha nos últimos dias. Com oito vitórias, oito derrotas também e quatro derrotas, o clube precisa da vitória neste domingo para subir na classificação e quem sabe brigar pelo topo, como está acostumado a fazer.

Relembre o último jogo entre Alavés x Barcelona.

Leia também:

Prêmio Dener 2022: confira os gols mais bonitos da Copinha