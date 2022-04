Jogo do Athletico PR hoje x The Strongest: onde assistir e horário (14/04)

Jogo do Athletico PR hoje x The Strongest: onde assistir e horário (14/04)

É dia de Libertadores! O Athletico PR recebe nesta quinta-feira o The Strongest, a partir das 19h, Horário de Brasília, na Arena da Baixada, no Paraná, pela segunda rodada da fase de grupos. O time paranaense busca a sua primeira vitória na competição. Dessa maneira, descubra onde e como assistir o jogo do Athletico PR hoje.

No grupo B da Libertadores estão Caracas, Libertad, The Strongest e Athletico PR. Para seguir vivo na disputa, o elenco brasileiro precisa vencer a partida de hoje enquanto o boliviano promete tentar de tudo para se classificar.

Onde assistir jogo do Athletico PR hoje

O jogo entre Athletico PR e The Strongest hoje, pela segunda rodada da Libertadores de 2022, vai passar na ESPN (TV paga), Star + (Streaming) e Facebook, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Para acompanhar todos os lances da partida da Libertadores, o torcedor deve assistir através do canal ESPN, disponível para todos os estados do Brasil em operadoras de TV paga. Por isso, é necessário encontrar o pacote que mais lhe agrada e tornar-se assinante.

Outra opção é o serviço de streaming Star +. A plataforma pode ser assinada pelo site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês. Basta acessar o site, encontrar os valores e escolher aquele que cabe no seu bolso.

Porém, para assistir totalmente de graça, o Facebook da Libertadores vai transmitir ao vivo a partida com imagens para todos os internautas.

Data: 14/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

Onde assistir: Facebook, ESPN e Star +

+ Quartas de final da Liga Europa 2022: confrontos, datas e chaveamento

Athletico PR x The Strongest na Libertadores

Após o empate contra o Caracas, a Diretoria do Athletico Paranaense optou pela demissão de Alberto Valentim para contratar Fábio Carille, ex-comandante do Santos. No jogo de hoje, Carille estará no banco de reservas para comandar pela primeira vez o elenco paranaense em busca da primeira vitória na edição da Libertadores.

Do outro lado, o The Strongest também vive momento dramático na competição principalmente porque ficou no empate contra o Libertad em casa. Tido como um dos favoritos no grupo B da Libertadores, o elenco boliviano deverá mudar algumas peças do time titular para esta quinta-feira e, em todo o jogo, mostrar o lado ofensivo.

Escalação do Athletico PR x The Strongest

Escalação do Athletico PR: Bento, Khellven, Pedro Henrique, Lucas, Abner, Hugo Moura, Christian, David Terans, Cuello, Pablo e Marcelo Cirino

Escalação do The Strongest: Guillermo, Diego, Gonzalo, Luiz Demiquel, Juan, Luciano, Calleros, Fernando Saucedo, Vaca, Enrique e Gabriel Esparza

Último jogo do Athletico PR e The Strongest

O Furacão empatou contra o Caracas na primeira rodada da Libertadores, enquanto o The Strongest também ficou na igualdade contra o Libertad pelo grupo B na Libertadores da América em 2022.

A fase de grupos na competição é disputada em seis rodadas, onde os dois melhores colocados avançam para as oitavas de final.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do Athletico.

Aproveite e siga o DCI no Google News