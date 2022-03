Quartas de final da Liga Europa 2022: confrontos, datas e chaveamento

Através de sorteio na manhã desta sexta-feira (18), a UEFA definiu todos os confrontos das quartas de final da Liga Europa na temporada 2022. O destaque ficou para o encontro entre Eintracht Frankfurt e Barcelona, além do chaveamento até a semifinal da competição. Dessa maneira, confira todo os jogos das quartas de final da Liga Europa 2022.

Jogos das quartas de final da Liga Europa 2022

Os quatro confrontos das quartas da Liga Europa estão definidos. As oito equipes foram colocadas em um mesmo pote para o sorteio, já que a partir desta fase elencos do mesmo país e até do mesmo grupo pela primeira fase podem se enfrentar.

O destaque ficou para o duelo entre Barcelona e Frankfurt, da Alemanha, além do encontro para West Ham e Lyon, prometendo grandes embates.

É importante ressaltar que sempre o primeiro time sorteado faz o primeiro jogo em casa. As partidas estão marcadas para os dias 7 a 14 de abril de 2022.

A seguir, confira todos os jogos das quartas de final.

RB Leipzig x Atalanta

Eintracht Frankfurt x Barcelona

West Ham x Lyon

Braga x Rangers

Chaveamento da Liga Europa

Além dos confrontos das quartas de final, a UEFA também definiu todo o chaveamento das Liga Europa, isto é, o caminho que cada equipe vai percorrer até chegar mais perto da grande final.

Ficou definido no sorteio que o vencedor entre o confronto de RB Leipzig ou Atalanta vai jogar diante do Braga ou Rangers, dependendo do ganhador. Além disso, o time que aparece em primeiro faz o jogo de ida em casa.

Já o West Ham e Lyon vão jogar diante do Frankfurt ou Barcelona. Na final, o vencedor da semifinal dois será o mandante do jogo.

Confira detalhadamente o chaveamento da Europa League a seguir:

Vencedor de RB Leipzig/Atalanta x Vencedor de Braga/Rangers

Vencedor West Ham/Lyon x Vencedor Eintracht Frankfurt/Barcelona

Datas das quartas de final da Liga Europa 2022

As quartas de final da Liga Europa estão marcadas para 7 e 14 de abril na temporada 2022. Até as semifinais, todos os confrontos do torneio acontecem de quinta-feira pelos horários das 14h45 e 17h no período da tarde pelo horário de Brasília.

Quartas de final (7 a 14 de abril)

Semifinais (28 de abril a 5 de maio)

Final em Sevilla (18 de maio)

