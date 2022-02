Athletico-PR x Operário hoje onde assistir e horário ao vivo 27/02

Athletico-PR x Operário se enfrentam neste domingo, 27/02, pela décima rodada do Campeonato Paranaense, a partir das 16h (Horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor descobre a seguir.

Onde assistir Athletico-PR x Operário

O jogo do Athletico-PR e Operário hoje, domingo, dia 27 de fevereiro, vai ter transmissão do streaming TV NSports, a partir das 16h no horário de Brasília.

Informações do jogo do Athletico-PR hoje

Data: 27/02/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Transmissão: TV NSports

A plataforma por streaming pode ser encontrado pelo valor de 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Últimos jogos Athletico-PR x Operário

17/04/2021 – Athletico 0 x 4 Operário – Campeonato Paranaense

01/03/2020 – Operário 1 x 3 Athletico – Campeonato Paranaense

20/03/2019 – Athletico 3 x 0 Operário – Campeonato Paranaense

Escalação de Athletico-PR x Operário

Os aspirantes do Athletico Paranaense entram em campo neste domingo para brigar pelos três pontos no Campeonato Paranaense de todas as maneiras. O clube aparece em quarto lugar com 17 pontos, ou seja, mesmo não estando na ponta da tabela, ainda deve avançar até a próxima fase.

Athletico-PR: Anderson; Daniel, Luan Patrick, Lucas, Vinicius Kauê; Pierre, Pablo Siles, João Pedro; Daniel Cruz, Julimar, Rômulo

Do outro lado, o Operário vem em quinta posição com 15 pontos, ou seja, tem a oportunidade de ultrapassar o rival do jogo de hoje na tabela e, assim, ficar mais próximo de se garantir na próxima etapa do Campeonato Paranaense. Por fim, coleciona quatro vitórias, três empates e dois jogos perdidos.

Operário: Simão; Arnaldo, Thales, Reniê, Fabiano; André Lima, Marcelo, Giovanni; Felipe Garcia, Thomaz, Paulo Sérgio

Confira o último jogo do Athletico-PR x Operário.