Jogo do Bahia e Ceará hoje: como assistir ao vivo Copa do Nordeste hoje (26/3)

Bahia e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 26, na quarta rodada da Copa do Nordeste 2025. As equipes duelam Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, às 19h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo, então saiba como assistir.

Como assistir jogo do Bahia e Ceará?

O jogo do Bahia e Ceará, hoje, 26, na Copa do Nordeste 2025, terá transmissão apenas no Premiere. O pay-per-view funciona como uma espécie de canal no Brasil. No entanto, o torcedor tem que desembolsar valor extra para comprar o pacote de canais. O Premiere só está disponível em operadoras de TV fechada e em plataformas como GloboPlay e Amazon Prime.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Onde assistir ao vivo: Premiere

Como funciona a Copa do Nordeste 2025?

Em 2025, dezesseis equipes disputam a Copa do Nordeste. O torneio de futebol da região Nordeste é realizado em quatro etapas: a primeira fase, quartas de final, semifinal e a final.

Os times são divididos em dois grupos (A e B) na primeira fase com oito cada. Os clubes do grupo A jogam contra os participantes do grupo B entre oito rodadas em pontos corridos. Ao fim, os quatro primeiros de cada chave avançam para as quartas de final.

Nas quartas de final, os confrontos são jogados em partida única. A semifinal também será disputada em confronto único, enquanto a final é feita em dois jogos. O time que marcar mais gols no placar agregado será o campeão da Copa do Nordeste.

