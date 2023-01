Jogo do Bahia x Atlético BA: como assistir na TV e online - 18/01/23

Equipes disputam a terceira rodada do Campeonato Baiano nesta quarta-feira ao vivo com transmissão

Pela terceira rodada do Campeonato Baiano, o Bahia enfrenta o Atlético de Alagoinhas nesta quarta-feira, diretamente do Estádio de Pituaçu, em Salvador. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), o jogo do Bahia hoje tem transmissão na TV aberta por todo o estado baiano. Descubra onde vai passar e todos os detalhes da partida.

Transmissão jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje vai passar na TV Educativa da Bahia e Youtube às 21h30.

Disponível na TV aberta para todo o estado da Bahia, a TVE transmite o duelo entre Bahia e Atlético nesta quarta-feira ao vivo e de graça. O torcedor só precisa sintonizar para curtir a rodada do estadual.

Outra maneira de assistir também ao jogo do Bahia hoje é através do canal da TVE no Youtube. A plataforma de vídeos está disponível de graça para os usuários tanto no site como no aplicativo.

Isso porque o canal da TVE retransmite as imagens de graça.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio de Pituaçu

Onde assistir: TVE (BA) e Youtube

Jogo do Bahia x Atlético BA

Depois de duas rodadas, o Bahia acumula 6 pontos com duas vitórias na temporada do futebol. Em segundo lugar na classificação, venceu o Juazeirense na rodada de estreia e o Jacuipense na segunda para se garantir na parte de cima da tabela. O elenco pode tomar a liderança se conquistar os três pontos nesta quarta-feira.

Escalação do Bahia: Marcos Felipe; Douglas Borel, Kanu, Raul Gustavo, Matheus Bahia; Rezende, Lucas Mugni, Daniel; Jacaré, Biel e Everaldo.

O duelo desta quarta-feira para o Atlético de Alagoinhas pode coloca-lo na liderança do Campeonato Baiano mesmo que por alguns dias apenas. Com 4 pontos somados, está em terceiro lugar, atrás do próprio adversário do duelo na rodada. O time empatou com o Barcelona de Ilhéus e depois venceu o Bahia de Feira na segunda.

Escalação do Atlético BA: Fábio Lima; Paulinho Souza, Caique, Lucas Luan, Nuno; Danilo, Gilmar, Ramires; Jarles, Gustavo e Misael.

Como funciona o Campeonato Baiano?

O Campeonato Baiano tem três fases: a primeira fase, semifinal e a final.

As equipes disputam a primeira fase por nove rodadas entre pontos corridos, ou seja, a vitória dá ao time vencedor do confronto 3 pontos e um ponto para ambos em caso de empate. Ao fim da última rodada, os quatro primeiros colocados vão para a semifinal, enquanto os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Diferente da fase anterior, a semifinal é em ida e volta, onde o vencedor avança para a final e o perdedor está eliminado. A determinação dos confrontos se dá pela seguinte forma: 4º colocado x 1º lugar e o 3º colocado x 2º lugar da tabela.

Na final, os dois vencedores da semifinal disputam o título também em ida e volta. Em caso de empate, leva o time com o maior saldo de gols. Se nada mudar, aí são as cobranças de pênalti que vão definir quem é o campeão.

