Jogo do Bayern de Munique hoje DE GRAÇA onde vai passar (17/09)

Equipe do Bayern de Munique busca a liderança do Campeonato Alemão neste sábado

Depois de vencer o Barcelona na Champions durante a semana, o Bayern de Munique enfrenta o Augsburg neste sábado, 17 de setembro, às 10h30 (Horário de Brasília), na SGL Arena, pela sétima rodada do Campeonato Alemão. Descubra onde assistir ao jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo e de graça.

Com 6 pontos, o Augsburg ocupa a 13ª posição da tabela enquanto o Bayern vem na terceira posição com 12 pontos, conquistados em três vitórias e três empates.

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo

O jogo do Bayern de Munique hoje vai passar no OneFootball, serviço de streaming, às 10h30 (Horário de Brasília), com exibição gratuita para todo o Brasil.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, o torcedor terá de sintonizar a plataforma de streaming para acompanhar todos os lances do jogo entre Augsburg e Bayern de Munique neste sábado. O aplicativo está disponível para celular, tablet e também no computador através do site www.onefootball.com.

A plataforma está disponível 100% de graça para o torcedor, não sendo necessário inscrição ou pagamentos.

Augsburg x Bayern de Munique:

Horário: 10h30 (Horário de Brasília)

Local: SGL Arena

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje: OneFootball

Prováveis escalações do jogo do Augsburg x Bayern de Munique

Os anfitriões têm uma extensa lista de desfalques. São eles Dorsch, Oxford, Sarenren Bazee, Strobl, Uduokhai e Winthe, todos por lesões.

Provável escalação do Augsburg: Gikiewicz; Bauer, Gouweleeuw, Gumny; Pedersen, Maier, Gruezo, Rexhbecaj, Iago; Demirovic e Berisha.

O técnico Julian Nagelsmann tem jogadores importantes do seu plantel lesionados. São eles Coman, Hernandez e Sarr.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané e Mane.

Bayern de Munique na Champions League

Pelo grupo C da Champions League, o Bayern de Munique ocupa a liderança com 6 pontos, conquistados em duas vitórias entre as duas rodadas já disputadas.

Na primeira rodada, o Bayern venceu a Inter de Milão por 2 a 0, jogando fora de casa, com gols de Leroy Sané e D’Ambrosio, contra. Já pela segunda rodada o elenco alemão superou o Barcelona também em 2 a 0, no reencontro com Robert Lewandowski, ex-jogador dos bávaros.

O Bayern é o favorito na temporada.

Últimos jogos:

Na sexta-feira (09/09), o Augsburg venceu o Werder Bremen por 1 a 0, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Alemão.

Já o Bayern de Munique vem de vitória na última terça-feira (13/09), contra o Barcelona por 2 a 0, em casa, pela segunda rodada da fase de grupos na Champions League.

Confira no vídeo como foi a última partida entre os dois elencos.

FC Bayern München – FC Augsburg 1-0 | Highlights | Matchday 29 – Bundesliga 2021/22 FCBFCA | Highlights from Matchday 29! ► Sub now: https://redirect.bundesliga.com/_bwCS Watch the Bundesliga highlights of FC Bayern München vs. FC Augsburg from Matchday 29 of 2021/22 season! Goals: 1-0 Lewandowski (82′, Penalty) ► Watch Bundesliga in your country: https://redirect.bundesliga.com/All_Broadcaster ► Join the conversation in the Bundesliga Community Tab: https://www.youtube.com/bundesliga/community We’ve seen another Matchday full of unmissable Bundesliga drama.

Jogos da rodada no Campeonato Alemão hoje

A sétima rodada do Campeonato Alemão está completa neste fim de semana. Nove partidas serão realizadas entre os períodos da tarde e a manhã, de acordo com o horário de Brasília.

A transmissão será totalmente gratuita pelo streaming OneFootball, com todos os jogos. O destaque vai para o clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04, de volta após o retorno da equipe azul na primeira divisão.

Por isso, confira a seguir todos os jogos de hoje e horários.

Mainz x Hertha Berlin

Sábado

Augsburg x Bayern de Munique – 10h30

Borussia Dortmund x Schalke 04 – 10h30

Stuttgart x Eintracht Frankfurt – 10h30

Bayer Leverkusen x Werder Bremen – 10h30

Borussia M. x RB Leipzig – 10h30

Domingo

Union Berlin x Wolfsburg – 10h30

Bochum x Colônia – 12h30

Hoffenheim x Freiburg – 14h30

Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão