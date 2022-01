Jogo do Botafogo x Bangu hoje: onde vai passar e horário ao vivo – 30/01

Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo enfrenta o Bangu neste domingo, 30/01, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida tem início depois do Cine Mais para o Rio de Janeiro e outros vinte estados. Outras informações do jogo do Botafogo hoje o leitor encontra logo abaixo.

Onde assistir o jogo do Botafogo e Bangu hoje

O jogo do Botafogo e Bangu vai passar no canal Record, na TV aberta, além do pay-per-view TV Cariocão Play, com o horário a partir das 16h.

A Record transmite o duelo com Lucas Pereira, os comentários de Athirson nas transmissões da TV aberta para os estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Para assistir online, outras opções também aparecem. Os canais Casimiro, Ronaldo TV e Flow Sport Club, na Twitch e Youtube, vão transmitir de graça. Basta acessar o site da plataforma (www.twitch.com), procurar pelos canais e acompanhar de perto os lances da partida.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Record TV

LiveStream: TV Cariocão Play, Youtube e Twitch

Escalações do jogo do Botafogo hoje

Diante do Boavista, o Botafogo garantiu somente um ponto pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Com esse resultado, o elenco permanece em terceiro lugar empatado com o próprio Boavista, já que ambos conquistaram somente um ponto no confronto.

Do outro lado, o Bangu acabou derrotado pelo Fluminense na última quinta-feira pela primeira rodada da competição na nova temporada. Dessa maneira, o elenco vermelho espera dar a volta por cima neste domingo enquanto busca a sua primeira vitória. Por fim, aparece em 7º lugar sem pontos marcados.

Escalação do Botafogo no jogo de hoje: Gatito; Rafael, Kanu, Joel Carli, Carlinhos; Fabinho, Romildo, Juninho; Luiz Fernando, Matheus Nascimento, Diego Gonçalves

Escalação da Bangu no jogo de hoje: Paulo Henrique; Léo, Israel, Eduardo Brito, Igor Miranda, Renatinho; Roberto Baggio, Adenilson, Lucas; Luis Araújo, Santarém

Relembre o último jogo do Botafogo x Bangu.

Programação Record hoje

06:00 Programação Local

07:00 Santo Culto em seu Lar

08:30 Programação Local

09:00 Rio De Prêmio

10:00 Pica Pau

11:00 Todo Mundo Odeia o Cris

14:00 A Caminho de Casa

16:00 Futebol (Campeonato Carioca)

19:45 Domingo Espetacular

23:15 Câmera Record

00:15 Chicago Fire

01:15 Programação Local

Leia também:

Novo fenômeno, Casimiro transmitirá jogos do Carioca 2022