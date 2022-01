Jogo do Botafogo x São José-RS hoje: onde assistir a Copinha – 12/01

Abrindo a segunda fase da Copinha, as equipes de Botafogo e São José-RS se enfrentam nesta quarta-feira, 12/01, a partir das 11h (horário de Brasília), jogando no Estádio Joaquinzão, em Taubaté. Com transmissão ao vivo pela televisão e online, saiba onde assistir ao jogo do Botafogo hoje na Copinha.

Horário e onde assistir jogo do Botafogo na Copinha: O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Joaquinzão, cidade de Taubaté

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Depois de terminar em primeiro lugar no grupo 14 com 6 pontos, deixando os adversários para trás com certa vantagem. O elenco carioca venceu dois jogos e perdeu um, mas mesmo assim garantiu-se na próxima fase. Agora, precisa continuar com o bom desempenho em campo para seguir até o rumo da final.

Enquanto isso, o São José do Rio Grande do Sul ficou com a segunda posição no grupo 13 colecionando 6 pontos também, após duas vitórias e também uma derrota diante do Vitória e Manthiqueira, perdendo para o XV de Piracicaba. Agora, deve colocar os melhores jogadores em campo para garantir mais um triunfo na competição.

Escalações de Botafogo x São José-RS:

Botafogo: Maurício; Wendel Lessa, Carlos Henrique, Ewerton, Jefinho; Liberato, Kauê, Raí, Daniel Fagundes; Maranhão, Gabriel Tigrão

São José-RS: Thaygor; Luis Rodrigo, Marco Antonio, Iago Renato, Deryck; Eduardo, Yander, Adriano Henrique, Leonardo Lucchesi; João Vitor de Freitas, André

