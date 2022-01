A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição do futebol de base no Brasil, está marcada para acontecer em 25 de janeiro de 2022. Com mais de cem equipes em campo, as disputas seguem em todo o vapor em busca do título. No entanto, o palco da decisão ainda é uma incógnita. Dessa maneira, saiba onde vai ser a final da Copinha 2022 e porque vem causando dor de cabeça para os organizadores.

Quando e onde vai ser a final da Copinha 2022?

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 25 de janeiro não será realizada no Estádio do Pacaembu este ano. Isso porque o espaço está em obras e a data prevista para a reinauguração é para outubro de 2023, com a construção de espaços para lazer, diversão e também jogos.

Com isso, a Federação Paulista de Futebol ainda precisa definir qual será o novo local a receber a grande decisão do torneio de futebol. No regulamento divulgado, a entidade informou que os principais motivos da não realização do confronto no final de janeiro.

– “Em virtude da privatização e da reforma do Estádio Paulo Machado de Carvalho – Pacaembu, sede tradicional do jogo final da Competição, o DCO definirá, de acordo com critérios técnicos e de segurança, o local para a realização desta partida”.

Agora, resta saber qual será o novo estádio que sediará a final em jogo único. Em toda a história, o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho recebeu 36 finais da competição.

Estádios que podem receber a final da Copinha 2022

Por conta da reforma no Pacaembu, a FPF deverá escolher outro estádio para receber a final da 52ª edição da Copinha, a maior competição do futebol de base do país. No entanto, a lista conta com inúmeras opções tanto na capital como também no interior paulista.

Separamos a seguir alguns dos estádios que podem receber o confronto para as duas equipes finalistas.

Estádio do Morumbi

Um dos espaços que pode receber a final da Copinha é o Estádio do Morumbi. Com capacidade para 66.795, o estádio é um dos maiores do estado e o maior particular do Brasil.

A casa do São Paulo recebe também shows, eventos culturais e galerias. Em 2021, o local foi utilizado para aplicar vacinas em comum acordo com a Prefeitura de São Paulo.

Neo Química Arena

A casa do Corinthians é outra que também vai estar disponível para a grande final da Copinha. Fica no distrito de Itaquera, na Zona Leste da cidade de São Paulo com capacidade para aproximadamente 50 mil torcedores.

O espaço foi inaugurado em 2014, ainda chamado de Itaquerão. A mudança no nome para Neo Química Arena só aconteceu em setembro de 2020 após a venda dos direitos para a empresa Hypera Pharma. A arena já recebeu grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 e o futebol dos Jogos Olímpicos de 2016.

Allianz Parque, casa do Palmeiras

Um dos estádios mais modernos do futebol brasileiro, o Allianz Parque também deve aparecer na lista como possíveis substitutos para receber a final da Copinha este ano.

Com capacidade para 42 mil lugares, a casa do Palmeiras recebe shows, galerias de arte, eventos particulares além de contar com espaços para lojas e camarotes. Ela também foi inaugurada em 2014, em parceria do clube alviverde sob projeto da WTorre Entretenimento, com naming rights da empresa Allianz Seguros.

Arena Fonte Luminosa

Casa da Ferroviária, na cidade de Araraquara, o Estádio Dr. Adhemar Pereira de Barros, conhecido como Fonte Luminosa, foi inaugurado em 10 de junho de 1951, tendo capacidade de público em 25 mil.

É considerada uma das mais modernas arenas do interior de São Paulo. Além disso, está sendo utilizado para receber jogos do grupo 8 pela fase de grupos com Santos, Ferroviária, Operário-PR e Rondoniense.

Vila Belmiro

Localizada em Santos, a Vila Belmiro também está apta para receber a final da Copinha. Mesmo sendo cotado como a última das opções, o espaço ainda assim deve ser levado em consideração.

Com capacidade para 16 mil torcedores, a casa do Peixe foi construída em 1916, sendo um dos mais antigos estádios do Brasil.

Como funciona a Copa São Paulo de Futebol Júnior?

Ao todo, 128 equipes são divididas em 32 grupos de quatro times cada, separados por cidades-sedes onde disputam três rodadas. Apenas o primeiro e segundo lugar avançam para a segunda fase onde, em jogo único onde o primeiro colocado enfrenta o segundo do grupo ao lado e assim por diante, seguindo o chaveamento até a terceira fase.

O campeonato segue até as oitavas de final, quartas e semifinal, sempre em jogo único. Por fim, a final é realizada em estádio netruo, em São Paulo. É provável que os jogos contem com a presença de torcidas, mas sempre mantendo os principais cuidados para evitar o aumento de casos como a autorização de vacinados e exames.

A faixa etária de idades aceita jogadores nascidos em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

