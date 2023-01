Jogo do Botafogo x Volta Redonda (19/01/23): onde tem transmissão?

Equipes disputam a segunda rodada do Campeonato Carioca nesta quinta-feira com transmissão ao vivo

Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo enfrenta o Volta Redonda nesta quinta-feira, no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Em busca primeira vitória na temporada, o jogo do Botafogo hoje vai começar às 19h30 (horário de Brasília). Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo

O canal BandSports transmite com exclusividade o jogo nesta quinta-feira, disponível na TV paga somente para assinantes que possuem a emissora entre a programação.

Volta Redonda x Botafogo no Carioca

Assim como o seu adversário, o Volta Redonda também busca a sua primeira vitória na temporada. No entanto, fora de casa, o time empatou com o Nova Iguaçu e somou apenas um ponto, ocupando a oitava posição da tabela, atrás do Vasco, com um ponto marcado na competição.

Escalação da Volta Redonda: Jefferson; Wellington Silva, Alix Vinicius, Sandro, Gilson; Bruno Barra, Dudu, Luciano Naninho; Berguinho, Lelê e Luizinho.

Do outro lado, o Botafogo aparece na 10ª colocação depois de estrear com derrota para o Audax dentro de casa. O resultado deixou o clube da estrela em uma situação ruim, já que está próximo da zona de rebaixamento. Se vencer nesta quinta-feira, pode melhorar a situação.

Escalação do Botafogo: Igor Gabriel; Ryan, Henrique, Lucas Mezenga, Hugo; Del Piage, JP Galvão, Raí, Dudu; Iago André e JP Bardales.

Chama na falta, Tiquinho! 🔥🎯 E o cara é bom de bola mesmo, Daniel Borges! 🫱🏾‍🫲🏽⚽️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Fy6QO4ZYsA — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 19, 2023



Segunda rodada do Campeonato Carioca

Confira os resultados da segunda rodada no Campeonato Carioca e os jogos nesta quinta-feira durante a programação.

Fluminense 1 x 0 Nova Iguaçu

Bangu 1 x 0 Resende

Madureira 0 x 0 Flamengo

Portuguesa 0 x 0 Boavista

Quinta-feira, 19/01:

19h30 - Volta Redonda x Botafogo

21h10 - Audax x Vasco

