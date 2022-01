Jogo do Brasil de Pelotas x Grêmio hoje: onde vai passar e horário – 29/01

O Grêmio visita o Brasil de Pelotas neste sábado, 29/01, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho na temporada de 2022. O confronto vai contar com a transmissão da Globo após a exibição do Caldeirão a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. Com transmissão ao vivo, saiba como assistir ao jogo do Grêmio hoje.

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje

O jogo entre Brasil de Pelotas x Grêmio vai passar na Globo-RBS ao vivo com cobertura completa, e no Premiere, disponível de graça para todo o estado do Rio Grande do Sul. O serviço do Premiere está disponível por assinatura por operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com).

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: Globo (RS)

LiveStream: Premiere

Escalações de Brasil de Pelotas x Grêmio

Nenhuma das equipes tem jogadores em desfalque para o jogo de hoje.

Escalação do jogo do Brasil de Pelotas hoje: Marcelo; Marcelinho, Fernando Fonseca, Helerson; Juliano, Karl, Marllon, Gabriel Araújo; Joanderson, Bruno Paulo, Thiago Santos

Escalação do jogo do Grêmio hoje: Felipe; Ericson, Heitor, Felipa Albuquerque, Guilherme Guedes; Jhonata, Bitello, Vini Paulista, Pedro Lucas; Elias, Rildo

Diante do Aimoré, o elenco do Brasil de Pelotas tropeçou e, fora de casa, empatou por 1 a 1 pela primeira rodada do Gaúchão. Com esse resultado, o time se garantiu na 8ª posição com apenas um ponto conquistado. Dessa maneira, mesmo enfrentando um dos favoritos, deve colocar os melhores jogadores em campo.

Do outro lado, o Grêmio saiu vitoriosos diante do Caxias por 2 a 0, com gol de Elias e um contra do adversário. Agora, se vencer o jogo de hoje, consegue melhorar a sua colocação e quem sabe aumentar a vantagem que possui na liderança, já que está em primeiro lugar com 3 pontos.

Relembre o último jogo do Brasil de Pelotas x Grêmio.

