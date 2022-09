Jogo do Brasil Feminino hoje: horário e onde vai passar amistoso (5/9)

Em amistoso internacional, jogo do Brasil Feminino hoje vai ser contra a África do Sul, no Estádio Moses Mabhida, em Durban, nesta segunda-feira (05/09). A partida está marcada para começar às 13h (Horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do país ao vivo.

Na semana passada, a Seleção Brasileira venceu a África do Sul por 3 x 0, jogando fora de casa em amistoso.

Horário jogo do Brasil Feminino hoje

O jogo do Brasil Feminino hoje começa às 13h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada), além da plataforma de streaming GloboPlay, disponível apenas para assinantes.

A partida da Seleção Brasileira nesta segunda-feira não vai passar na TV aberta. Entretanto, é possível acompanhar o amistoso ao vivo pelo canal do SporTV, disponível em operadoras de televisão por assinatura em todo o país. Se você ainda não tem na programação, teve entrar em contato com a sua operadora.

Outra opção é acompanhar através do GloboPlay, plataforma de streaming. É possível assistir a retransmissão do canal SporTV pelo aplicativo no celular, tablet, computador e smart TV se você é assinante, onde os pacotes estão disponíveis por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Moses Mabhida, em Durban

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Momentos da última partida entre África do Sul x Brasil

O primeiro amistoso entre as seleções do Brasil e África do Sul, pela Data FIFA em setembro, contou com a vitória esmagadora da Seleção Brasileira por 3 x 0, jogando em terras sul africanas.

Com gols de Geyse, Adriana e Tamires, a equipe comandada pela técnica Pia levou a melhor diante da África do Sul e por isso garantiu o resultado positivo no amistoso. No primeiro tempo, a equipe pressionou as adversárias e comandou por todo o tempo a partida, abrindo o placar aos 43 com Geyse e aos 45 com Adriana.

No segundo tempo, a pressão continuou e, com vantagem durante todo o tempo, Tamires fechou o placar para o Brasil em amistoso.

Confira no vídeo do portal GE a seguir como foi a primeira partida.

Prováveis escalações da África do Sul x Brasil

A equipe anfitriã não tem desfalques.

Provável escalação da África do Sul: Dlamini; Gamede, Dhlamini, Mbane, Ramalepe; Jane, Biyana, Cesane, Motlhalo; Magaia e Seoposenwe.

Assim como na partida passada, Bia deve ficar no banco e substituir outra jogadora durante a partida.

Provável escalação do Brasil: Lorena; Antônia, Kathellen, Rafaelle, Tamires; Duda Sampaio, Ary, Adriana; Kerolin, Debinha e Geyse.

