Jogo do Brasil feminino hoje na Copa SheBelieves: transmissão e horário

Brasil e Canadá se enfrentam neste domingo (19), às 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Nashville Fairgrounds, em partida válida pela segunda rodada da Copa SheBelieves. Se vencer, equipe brasileira abre vantagem na tabela e assume a liderança. O jogo do Brasil feminino hoje tem transmissão na TV fechada e no streaming.

As seleções se enfrentaram em 22 oportunidades, de acordo com dados do O Gol. O Brasil tem nove vitórias, além de sete empates e apenas seis vitórias para as canadenses.

O evento no futebol feminino será realizado entre 16 a 22 de fevereiro, com dois jogos por rodada nos estados da Flórida, Tenessee e Texas, nos Estados Unidos. Quem terminar em primeiro na classificação é o campeão.

Onde vai passar o jogo do Brasil feminino hoje ao vivo?

O SporTV, canal da TV fechada, exibe o jogo do Brasil feminino hoje para todo o país a partir das 20h30. A narração vai ser de Natália Lara, com os comentários de Ana Thaís Matos, Grafite e Fernanda Colombo.

Dessa maneira, o duelo terá transmissão apenas nas operadoras de televisão paga, além de contar com GloboPlay, serviço de streaming como outro meio de assistir a partida no país.

O streaming GloboPlay está disponível no site (www.globoplay.globo.com) e nos aplicativos para celular, computador, tablet, videogames e smartv.

Provável escalação do jogo do Brasil hoje: Lorena; Bruninha, Tainara (Lauren), Rafaelle e Tamires (Yasmin); Julia Bianchi (Ana Vitória), Kerolin, Adriana, Bia Zaneratto (Marta); Debinha (Gabi Nunes) e Geyse (Nycole).

Classificação da Copa SheBelieves

1 Estados Unidos - 3 pontos

2 Brasil - 3 pontos

3 Japão - 0 pontos

4 Canadá - 0 pontos

O que é a Copa SheBelieves?

A SheBelieves Cup é um torneio internacional de futebol feminino organizado pelos Estados Unidos, nascido em 2016 para competir com outros prestigiados torneios internacionais de inverno como a Algarve Cup e o Tournoi de France.

O nome do torneio pretendia aproveitar o ímpeto da corrida da Copa do Mundo Feminina de 2015 do USWNT, na qual os Estados Unidos conquistaram seu terceiro título da Copa do Mundo. A vitória foi recebida com uma forte resposta da base de fãs do USWNT, e o torneio busca inspirar a próxima geração de mulheres jovens no esporte do futebol.

Do site oficial da SheBelieves Cup:

"Inspirado pela Seleção Feminina dos Estados Unidos, SheBelieves é um movimento para encorajar jovens mulheres e meninas a realizarem seus sonhos, atléticos ou não. A campanha foi lançada originalmente na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2015 e evoluiu para um vínculo entre o US Soccer e seus torcedores, levando uma poderosa mensagem de empoderamento e de acreditar em si mesmo para as comunidades em todo o país.

"Como um dos times femininos mais populares dos Estados Unidos, o WNT é o principal exemplo de que os sonhos são alcançáveis ​​se você se dedicar a isso e for atrás do que deseja. Por meio de dedicação, trabalho em equipe, perseverança e sucesso, o US Women's A seleção nacional inspira as novas gerações de meninas e mulheres a serem melhores e se esforçarem para melhorar. Elas as inspiram a acreditar."

