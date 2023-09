Jogo do Brasil hoje vai passar na Globo? Como assistir as Eliminatórias - 08/09

Jogo do Brasil hoje vai passar na Globo? Como assistir as Eliminatórias – 08/09

Com Neymar em campo, a Seleção Brasileira estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 8 de setembro, contra a Bolívia em Belém, no Estádio Mangueirão. Este é o primeiro jogo do Brasil sob o comando do interino Fernando Diniz, por isso saiba onde assistir hoje às 21h45 (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Brasil hoje?

A Globo transmite o jogo do Brasil nas Eliminatórias para todo o país com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Caio Ribeiro. No Sportv é Milton Leite quem comanda a atração ao lado dos comentaristas Lédio Carmona e Pedrinho.

A Seleção Brasileira perdeu o amistoso contra o Senegal em junho deste ano, com o interino Ramon Menezes, atual treinador da Seleção Olímpica. O Brasil vai disputar as seis vagas disponíveis nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

O Mangueirão, em Belém, tem capacidade para receber 53.635 pessoas, responsável por receber os jogos do Remo e clássicos contra o Paysandu.

GLOBO:

Sky: 5 / 4 / 10 / 12 / 404 / 405 / 410 / 412

Claro: 24 / 524 / 18 / 19 / 21 / 13 / 501 / 504 / 503

Oi: 04 / 05 / 10 / 12 / 13

VIVO: 201 / 204 / 205 / 210 / 213 / 5 / 305

Como assistir a Globo pelo celular?

Além de acompanhar a Rede Globo na televisão, também dá para ver a emissora de graça no Globoplay, inclusive assistir o jogo do Brasil hoje nas Eliminatórias. Não precisa ser assinante do streaming para ter acesso à programação em tempo real com imagens.

A plataforma Globoplay, fundada em 2015, pertence ao Grupo Globo e por isso ela retransmite o sinal da emissora carioca de forma gratuita 24hrs. Quem é assinante do "Globoplay + canais ao vivo' tem acesso a canais como Sportv, Universal, Telecine, Premiere e Globonews.

Mas como assistir a TV Globo de graça?

Passo 1: Acesse www.globoplay.globo.com no computador, navegador do celular ou aplicativo, Android e iOS, e clique no ícone que indica o login, localizado na parte superior do menu principal.

Passo 2: Caso já tenha conta no site, digite o email e a senha, caso contrário toque em 'Cadastre-se' e complete os dados em branco com todas as informações na Conta Globo de forma gratuita.

Passo 3: Retorne ao menu principal, escolha a opção "Agora na TV" e, na sequência, clique no ícone da Globo na programação para assistir ao vivo o jogo do Brasil hoje.

O que esperar do jogo do Brasil contra a Bolívia?

O Brasil deve ganhar o jogo contra a Bolívia com facilidade nesta sexta-feira. Com folga no histórico de confrontos, a Seleção não terá problemas para estrear nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em Belém, no Pará. O palpite é que o elenco brasileiro fature os três pontos por vitória em 2 x 0 ou até mais no placar.

O treinador Fernando Diniz, interino da Seleção Brasileira, deverá utilizar os titulares no jogo desta sexta. A Bolívia também contará com os principais jogadores, principalmente Marcelo Moreno, que se tornará o atleta com mais jogos disputados pela Seleção da Bolívia.

Provável escalação do Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison.

Provável escalação da Bolívia: Carlos Lamp; Quinteros, Jusino, Marcelo Suárez; Diego Medina, Villamil, Luciano Ursino, Ábrego; Miguel Terceros, Arrascaita e Marcelo Moreno.

