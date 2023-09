Globoplay sinal aberto: como assistir o The Town hoje e ao vivo

Veja como assistir ao vivo o The Town pela Globoplay ou Multishow. Na imagem, o cantor havaiano Bruno Mars, headliner dos dois domingos do evento - Foto: Reprodução/Divulgação

Depois de shows de Post Malone e Demi Lovato, neste domingo, 3 de setembro, o público irá conferir Bruno Mars, Luísa Sonza e muito mais no palco do The Town. O evento terá mais apresentações nos próximos dias, 7, 9 e 10 de setembro, e quem não conseguiu ingresso para conferir tudo de pertinho no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, pode assistir em casa pela Globoplay ou o Multishow.

Globoplay exibe de graça shows do The Town

A Globoplay é a melhor opção para quem quer assistir os shows do The Town e não deseja abrir a carteira. A plataforma streaming oferecerá um player gratuito e ao vivo para o público acompanhar toda line up do evento. Para isso, a única obrigatoriedade do site é a criação de uma conta gratuita por lá.

Se você já tiver essa conta, que permite que assista a outros conteúdos em tempo real, além de alguns programas, especiais e outras atrações, é só acessar o site ou o aplicativo, informar o seu e-mail e senha e pronto. Depois é só procurar pela página dedicado ao The Town na plataforma e pronto. Caso ainda não tenha, vamos te ensinar a criar o seu perfil por lá.

Site

1 - Vá no endereço https://globoplay.globo.com/ e em seguida clique em "entrar" na lateral superior direita e depois em "criar conta";

2 - Um formulário será aberto em uma nova página, informe: nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail, senha que usará no site, cidade, estado e país em que mora. Finalize o processe selecionando a caixinha "li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois por último em "cadastrar";

3 - Após sua conta gratuita da Globoplay ser confirmada, você poderá acessar a plataforma com o novo login e senha e apertar o player ao vivo do The Town para tocar!

Aplicativo

Quem não tem computador pode também usar o aplicativo da Globoplay, que funciona em celulares, tablets e vários modelos de Smart TV. Para isso, será necessário ter uma conta gratuita no site do mesmo jeito.

1 - Vá na loja de aplicativos do seu aparelho e instale a Globoplay. Depois aperte "abrir";

2 - Em seguida, aperte o botão "entrar". Se você já se tiver conta, deverá informar os dados na nova página, se não passará pelo mesmo processo para criar pelo site e preencherá um formulário;

3 - Com tudo feito, agora é só acessar o aplicativo. Você pode ir em "saiba mais sobre o The Town" na página inicial da Globoplay ou pesquisar o nome do evento na barra de busca. Depois, clique em "assista" e pronto!

Saiba - O que pode levar no The Town e 25 itens proibidos no festival de SP

Plataforma também oferece qualidade 4k

Quem quiser assistir as apresentações do The Town na melhor qualidade de imagem possível, a Multishow vão oferecer uma exibição em 4K pela Globoplay. No entanto, diferente da live da Globoplay, que é gratuita, esta será paga. Ela será liberada apenas para assinantes do plano Globoplay + Canais ao vivo. O valor é de R$ 49,90 ao mês e pode ser cancelado a qualquer hora, ou 12x de R$ 37,90 no plano anual, que só pode ser cancelado depois de 12 meses.

Caso ainda não seja cliente deste combo, mas esteja disposto a pagar pelo serviço. Você deve acessar a Globoplay com sua conta e clicar na aba "Assine Já", na lateral direita superior do site, ou em "Conheça Mais planos", também na lateral direita. Você vai escolher o pacote e clicar em "Assinar", o site então pedirá seus dados de pagamento e depois da confirmação o conteúdo será liberado para você.

Canal Multishow também passa evento ao vivo

Outra forma de assistir ao The Town é pela Multishow. Você pode conferir o canal tanto por uma televisão por assinatura, como de maneira online. Como o processo de instalação de uma TV a cabo não é rápida, você não conseguirá contratar o serviço a tempo do festival, que já está em andamento. Mas caso já tenha uma em casa, é só contratar o sinal do canal diretamente com a empresa que presta serviço na sua região, o que geralmente pode ser feito por telefone ou site.

Se esta opção foi muito difícil para você, é possível assistir a transmissão do Multishow pela Globoplay. O processo é o mesmo para conferir a live em 4k, ser assinante do plano Globoplay + Canais ao Vivo. Neste caso, depois de pagar pelo pacote, você vai acessar a aba "no ar" e procurar pelo Multishow na lista de canais.

Número do canal Multishow

SKY – 42 e 442 (HD)

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

TV Globo vai transmitir o The Town?

A TV Globo não vai passar o The Town ao vivo, a emissora irá exibir apenas os melhores momentos dos principais shows do evento durante as madrugadas desta semana. Os shows deste domingo ganharão espaço no começo da madrugada de segunda-feira, 4 de setembro, depois do Vai que Cola, às 00h25.

As apresentações do feriado de quinta-feira serão exibidas na madrugada de sexta-fera, a partir da 1h30, depois do programa Conversa com Bial. Já os shows do próximo sábado vão ao ar a meia-noite, depois do Altas Horas, e os melhores momentos do último dia de The Town, domingo, 10 de setembro, ganhará espaço na programação na madrugada de segunda, 11, às 00h25.

Veja - Sessão da Tarde da semana: filmes de 4 a 8 de setembro na Globo

Programação de Domingo do The Town - 3 de setembro

Este domingo terá dois artistas nacionais e dois internacionais no palco Skyline, o principal do evento. As primeiras apresentações serão de Luísa Sonza, às 16h05, e Alok, a partir das 18h15, e depois o público confere Bebe Rexha às 20h25 e o grande nome da noite, Bruno Mars, às 23h00.

No palco Factory, um dos secundários do festival, os fãs poderão assistir Lia Clark às 16h00, Veigh a partir das 18h00, Wiu às 20h00 e por último Luccas Carlos, às 22h00. No The One, o The Town traz Matuê com O Nordeste, às 15h00, Ney Matogrosso a partir das 17h10, Leon Bridges, depois das 19h20 e Seu Jorge a partir das 21h45.

Outros nomes também aparecem no cronograma de hoje, como Jonathan Ferr e Esperanza Spalding. Os headliners gerais do evento são Post Malone, Bruno Mars, Maroon 5 e Foo Fighters.

Confira a programação de hoje:

Palco Skyline

16h05 – Luisa Sonza

18h15 – Alok

20h25 – Bebe Rexha

23h00 – Bruno Mars

Palco Factory

16h00 – Lia Clark

18h00 – Veigh

20h00 – Wiu

22h00 – Luccas Carlos

Palco São Paulo Square

15h00 – São Paulo Big Band

16h30 – São Paulo Big Band convida Annalu & Kynnie

18h30 – Jonathan Ferr

20h30 – Esperanza Spalding

Palco New Dance Order

15h05 – Carlos Do Complexo Vs Rhr Live

16h35 – Noporn Live

18h05 – Vitalic

19h50 – Paul Kalkbrenner Live

21h25- Ellen Allien X Badsista

23h30 – Carlos Capslock Showcase Aka Belisa X Stroka X Tessuto

Palco The One

15h00 – Matuê convida O Nordeste

17h10 – Ney Matogrosso

19h20 – Leon Bridges

21h45 – Seu Jorge

Acompanhe o DCI e fique por dentro de tudo o que acontece no festival The Town.