Jogo do Ceará hoje – 10/4: como assistir e horário da Copa do Nordeste

Já classificado às quartas de final da Copa do Nordeste 2021, o Ceará encara o Salgueiro, hoje, 10 de abril, em jogo na Arena Castelão, a partir das 16h (horário de Brasília). Embora o Vozão apenas cumpra tabela na rodada, o SAC faz a partida da sua vida em busca de garantir a vaga na próxima fase. Além de vencer o confronto, a equipe pernambucana precisa torcer para que ABC, CSA e Altos não vençam seus jogos.

Ceará x Salgueiro: como assistir jogo de hoje

A plataforma streaming do Nordeste FC exibe o jogo do Ceará diante do Salgueiro, hoje (10/4), na Copa do Nordeste 2021, a partir das 16h. No entanto, o sistema de pay-per-view é pago e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote. A partida também terá transmissão da Fox Sports.

Provável escalação do jogo de hoje entre Ceará e Salgueiro

Ceará : Richard, Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Oliveira, Charles e Vina; Steven Mendonza, Saulo Mineiro e Cléber.

: Richard, Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Oliveira, Charles e Vina; Steven Mendonza, Saulo Mineiro e Cléber. Salgueiro: Lucas Ferreira, Sinho, Elenilson, Richard, Alan Pires, Bruno Sena, Felipe Baiano, Aruá, Tarcísio, Ciel, Alison Araçoiaba.

Onde e quando será Ceará e Salgueiro?

A Arena Castelão, em Fortaleza (CE), recebe o jogo de hoje entre Ceará e Salgueiro, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2021, a partir das 16h (horário de Brasília).

Já classificado à próxima fase, o Vozão é líder do Grupo A e soma 13 pontos com quatro vitórias, quatro empates, mas nenhuma derrota. Com cinco pontos de vantagem para o Altos, quinto colocado, mesmo que perca seu duelo, o Ceará não pode ser ultrapassado e permanece entre os quatro melhores da chave.

Por outro lado, o Salgueiro tem uma missão complicada para se classificar. Precisa vencer o seu jogo, mas torcer por tropeços de Altos, CSA e ABC. Se dois dos três vencerem seus jogos, a equipe pernambucana fica sem chance de classificação, mesmo que consiga o triunfo.

Tabela 8ª rodada da Copa do Nordeste

4 de Julho x Vitória – 16h

Bahia x ABC – 16h

Ceará x Salgueiro – 16h

Confiança x Fortaleza – 16h

Treze x Sport – 16h

Sampaio Corrêa x CSA -16h

CRB x Altos – 16h

Santa Cruz x Botafogo – 16h

