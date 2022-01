Jogo do Chelsea x Chesterfield hoje: canal, horário e escalações – 08/01

Em partida válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, Chelsea x Chesterfield entram em campo a partir das 14h30 (horário de Brasília), neste sábado, 08/01, jogando no Stamford Bridge. Em partida com transmissão ao vivo na TV, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Chelsea hoje: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa da Inglaterra ao vivo neste sábado.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Disputando a elite do Campeonato Inglês, o Chelsea aparece em segundo lugar com 43 pontos, contabilizando doze vitórias, sete empates e duas derrotas na temporada. Por isso, estreia na Copa da Inglaterra com o objetivo de alcançar o máximo possível para disputar a grande final em busca do título.

Enquanto isso, o Chesterfield disputa a quinta divisão do futebol inglês, buscando fazer história para quem sabe alcançar a grande final e então ter o seu primeiro título da competição inglesa. Para chegar até a terceira rodada, passou por Curzon Ashton, Southern United e Salford City.

Escalações de Chelsea x Chesterfield:

Tuchel poderá contar com Cesar Azpilicueta e Kai Havertz novamente, enquanto Chilwell, Andreas Christensen, Thiago Silva e N’Golo Kante estão indisponíveis.

Do outro lado, os visitantes não tem baixas no plantel de jogadores.

Chelsea: Arrizabalaga; Ñiguez, Christensen, Sarr, Simons; Loftus-Cheek, Barkley; Hudson-Odoi, Ziyech, Pulisic; Werner

Chesterfield: Loach; Williams, Gunning, Kerr; Oyeleke, Miller, Weston, Mandeville, Whittle; Khan, Tshimaga

