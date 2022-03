Jogo do Corinthians Feminino hoje: onde assistir e horário do Brasileirão

Corinthians e RB Bragantino se enfrentam neste sábado, 05/03, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino a partir das 14h. Jogando no Parque São Jorge, a BAND é quem vai realizar a transmissão da partida para todo o país. A seguir, confira os detalhes sobre onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje.

Onde assistir jogo do Corinthians Feminino hoje

O jogo do Corinthians e RB Bragantino feminino vai passar hoje, 5 de março, no canal da Band, a partir das 14h, pelo horário de Brasília, no Brasileirão Feminino de 2022.

A emissora transmite para todos os estados do Brasil de graça o duelo com narração de Isabelly Morais, comentários de Alline Calandrini e Milene Domingues, além da reportagem de Bianca Molina.

Informações do jogo do Corinthians x RB Bragantino hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Parque São Jorge

Onde assistir jogo de hoje: BAND, Site da BAND e BandPlay

Confira o último título do Corinthians no futebol feminino.

Corinthians e RB Bragantino no Brasileirão Feminino

Depois de faturar três títulos na temporada passada no futebol feminino, o Corinthians dá o primeiro passo na temporada 2022 neste sábado. Disputando contra o campeão da Série A2, o elenco alvinegro espera contar com as principais jogadores no time titular, além do desempenho que vem mostrando.

No mês passado, em fevereiro, levantou a taça da Supercopa do Brasil ao superar o Grêmio.

Enquanto isso, o RB Bragantino conseguiu o acesso após seguir para a final do Campeonato Brasileiro Série A2 e, diante do Atlético Mineiro, conquistar a vitória nos pênaltis pelo jogo de volta e principalmente o acesso até a elite do futebol feminino brasileiro. Por isso, o clube promete dar o seu melhor nos gramados pela primeira fase, visando terminar entre os oito primeiros.

Provável escalação de Corinthians x RB Bragantino

Corinthians: Pati; Maga, Giovanna, Yasmin, Jhe; Tamires, Liana, Tarciane, Gabi Zanotti; Gabrielle, Katiusca

RB Bragantino: Karol; Priscila, Giovana, Raquel, Julia; Guyd, Taiane, Taba; Isabela, Ariel, Rosane

