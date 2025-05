Qual canal vai passar o jogo do Corinthians e Novorizontino; veja escalação

O Timão visita o Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, neste quarta-feira, 29, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo do Corinthians vai começar às 21h30 (de Brasília) com transmissão ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Corinthians – Copa do Brasil

O jogo do Corinthians na Copa do Brasil, 29, terá transmissão do Sportv e do Premiere. Os torcedores poderão assistir ao jogo do Corinthians ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view disponível em diversas operadoras de TV por assinatura. Para quem preferir acompanhar pela internet, o duelo também será transmitido pelo serviço de streaming Globoplay, na aba Premiere.

O Corinthians faz sua a estreia na Copa do Brasil de 2025 e busca um título após perder para o Flamengo na semifinal do ano passado. O jogo também acontece três dias depois do Timão perder de 4 a 0 para o Flamengo no Brasileirão.

Escalação

O Corinthians também estreia Dorival Júnior como seu técnico e ele deve escalar Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; José Martínez, Raniele, André Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto. Garro não deve entrar em campo porque segue com o tratamento.

A provável escalação do Novorizontino tem Airton; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Luís Oyama, Marlon e Patrick Brey; Waguininho, Matheus Frizzo e Pablo Dyego..