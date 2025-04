Jogo do Corinthians hoje x Sport: qual canal vai passar e escalação

O Timão recebe o Sport Recife na Neo Química Arena neste sábado, 19, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Corinthians vai começar às 16h (de Brasília) e vai ter transmissão ao vivo.

Em qual canal assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje no Brasileirão, 19, terá transmissão do Premiere. Os torcedores poderão assistir ao jogo do Corinthians ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view disponível em diversas operadoras de TV por assinatura. Para quem preferir acompanhar pela internet, o duelo também será transmitido pelo serviço de streaming Globoplay, na aba Premiere.

O Timão está em 14º lugar na tabela e o Sport em último.

Escalação

O Corinthians demitiu Ramón Díaz na última quinta-feira, após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na Neo Química Arena. Por isso, Orlando Ribeiro será o técnico interino hoje e ele vai escalar Matheus Donelli; Léo Mana, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto.

A provável escalação do Sport tem Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Rivera, Du Queiroz e Sérgio Oliveira; Carlos Alberto, Barletta e Arthur Sousa.

Acompanhe o Brasileirão no DCI.