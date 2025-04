Jogo do Corinthians vai passar no SBT? Escalação e desfalques (08/04/2025)

Jogo do Corinthians vai passar no SBT? Escalação e desfalques (08/04/2025)

Hoje, 8 de abril, tem a segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana com o jogo do América de Cali-COL x Corinthians, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). O palco do aguardado confronto é estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia,

Onde assistir ao jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians contra o América de Cali-COL nesta terça-feira, 8, terá transmissão pelo SBT (TV aberta) e Paramount (Streaming).

Dá para assistir à transmissão do sinal ao vivo no computador (www.paramountplus.com), celular, tablet e smartv.

Confira o passo a passo de como assistir o Paramount Plus:

1) Acesse o site www.paramountplus.com ou o aplicativo em dispositivos móveis com acesso à internet se for assinante. Clique em “fazer login” e complete com email e a senha de usuário.

2) Caso contrário, escolha “assine Paramount+”. Na sequência, siga o passo a passo, escolha o modo de pagamento e finalize o cadastro.

3) Assim que tornar-se assinante do serviço de streaming, abra o mosaico principal do Paramount e escolha o jogo do Corinthians ao vivo.

Escalação e desfalques

O Corinthians vem para o jogo com uma uma série de desfalques que impactam diretamente a formação da equipe.​ Memphis Depay, Coronado e Garro são ausências confirmadas.

Memphis Depay: o atacante holandês sofreu um trauma no tornozelo direito após uma entrada dura de Lucas Piton durante a vitória sobre o Vasco e não viajou para a Colômbia. ​

Igor Coronado: o meio-campista também ficou no Brasil devido a um trauma no ombro esquerdo, resultado de uma pancada recebida no último jogo. ​

Rodrigo Garro: o meia continua em tratamento de uma lesão no joelho direito e ainda não tem previsão de retorno. ​

Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri: ambos com problemas musculares na coxa, seguem fora da equipe. ​

Hugo Souza: o goleiro está afastado devido a uma lesão na coxa direita, com retorno estimado em aproximadamente um mês. ​

Além desses, Raniele, André Carrillo e Yuri Alberto apresentaram desgaste físico e realizaram apenas o aquecimento com o grupo na última segunda-feira, sendo dúvidas para o confronto. ​

Diante das ausências, o técnico Ramón Díaz deve optar por uma formação mista, visando preservar jogadores para as próximas partidas. A provável escalação é:​

Goleiro: Matheus Donelli​

Defensores: Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu​

Meio-campistas: José Martínez, Ryan e Maycon​

Atacantes: Ángel Romero, Héctor Hernández e Talles Magno​

