Jogo do Corinthians vai passar no SBT hoje? Como assistir -8/08

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira, 08 de agosto, para enfrentar o Newell's Old Boys na partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana no Estádio Marcelo Bielsa, com capacidade para 42 mil torcedores. A transmissão começa às 21h30, horário de Brasília.

SBT vai transmitir o jogo do Corinthians hoje?

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Corinthians pela Sul-Americana nesta terça-feira. O duelo será exibido às 21h30, horário de Brasília, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting, Emerson Sheik e Nadine Basttos. Para assistir de graça no celular é só sintonizar o site da emissora no computador ou aplicativo.

Também dá para assistir na ESPN e plataforma digital Star Plus com narração de Paulo Andrade com Zé Elias e Osvaldo Pascoal.

O Corinthians vem de empate com o Internacional no fim de semana pelo Brasileirão, 14º colocado com 20 pontos em dezessete partidas. Contra o Newell's, o Timão tem a vantagem depois de superar o time argentino no primeiro confronto.

O Newell's não jogou no fim de semana pelo Campeonato Argentino e por isso tem o seu plantel de jogadores 100% bem fisicamente para esta terça-feira. Resta saber se a escalação será a mesma da semana passada ou se terá mudanças.

O vencedor vai enfrentar o Goiás ou Estudiantes nas quartas de final.

Que horas: 21h30

Onde vai ser: Estádio Marcelo Bielsa, na Argentina

Arbitragem: Andrés Rojas (COL)

Onde assistir: SBT, ESPN e Star+

Do que o Timão precisa para se classificar na Sul-Americana?

Com a vantagem do primeiro confronto, o Corinthians precisa do empate ou vitória por qualquer resultado contra o Newell's Old Boys nesta terça-feira para avançar até a próxima fase da Sul-Americana. Sem Renato Augusto, o técnico Luxemburgo terá que providenciar uma escalação diferente nesta terça-feira.

Para o time argentino, um gol de diferença basta para empatar e levar para os pênaltis já que marcou um gol na Neo Química Arena, na última terça-feira. Se a diferença for de dois gols, aí se classifica automaticamente.

O alvinegro terminou em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores, passou pelo Universitario na segunda fase e agora luta contra o Newell's Old Boys para continuar vivo na competição. Na temporada passada, o Timão foi eliminado nas quartas de final para o Flamengo.

Vitória = Timão classificado

Empate = Timão classificado

Vitória do Newell's por 1 x 0 = Cobranças de pênaltis

Vitória do Newell's = Newell's classificado

