Jogo do Coritiba x Rio Branco hoje: onde assistir ao vivo e horário – 02/02

Buscando a liderança, o Coritiba recebe o Rio Branco nesta quarta-feira, 02/02, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense jogando a partir das 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo do Coritiba hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Coritiba hoje O jogo vai passar na TV Coxa Prime, plataforma de pay-per-view do clube paranaense por assinatura. O serviço do Coxa Prime está disponível para compra no site oficial (www.tvcoxaprime.com.br) por R$58 ou 4x de R$14,50 para sócios, e R$98 ou 4x de R$24,50, com acesso a todos os jogos do Coxa na temporada.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports

Escalações de Coritiba x Rio Branco

As equipes estão sem desfalques no elenco.

Provável escalação do Rio Branco: Ravel; Yan Santos, Igor, Guilherme Lacerda, André Carlot; Alex, Duda, Guilherme; Oliveira, Lucas, Patric

Provável escalação do jogo do Coritiba hoje: Muralha; Natanael, Marcio Silva, Guillermo, Ângelo; Val, Matheus Sales, Régis; Igor Paixão, Alef Manga, Pablo Garcia

Como estão as equipes no Campeonato Paranaense?

Depois de vencer duas partidas e perder uma na temporada, o Coritiba aparece na 4ª posição da tabela no Campeonato Paranaense com seis pontos, cada vez mais próximo da liderança. Com isso, o principal objetivo do time neste momento é o topo da tabela e, por isso, promete entrar com toda a confiança necessária.

Enquanto isso, o time do Rio Branco está em 9º lugar com apenas três pontos, isto é, venceu um jogo e perdeu os outros dois da temporada no estadual. Agora, precisa do resultado em seu favor nesta quarta-feira para continuar buscando o topo da classificação.

