Jogo do Cruzeiro hoje 7/4: onde assistir, horário e escalação

O Cruzeiro encara o Coimbra nesta quarta-feira (7), às 17h30, na Arena Independência, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro 2021. Em busca de se firmar no G-4, a Raposa terá pela frente o penúltimo colocado do Estadual, com cinco pontos. Por outro lado, o Cabuloso está em quarto, com 11 pontos, e chega para o duelo logo após vitória contra o Boa Esporte. Saiba como assistir ao vivo jogo do Cruzeiro hoje.

Coimbra x Cruzeiro: como assistir ao vivo?

O jogo do Cruzeiro diante do Coimbra, hoje, 7 de abril, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo para todo o país no sistema pay-per-view. Para quem quiser ser cliente, há então quatro opções de pacotes que ariam de R$59,90 a R$99,90.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Qual a provável escalação do jogo do Cruzeiro hoje

Coimbra : Jori; Filipi, Diogo Henrique, Carciano e Lucas Hipólito; Thomás, Kauê e Marquinho; Guilherme Santos, Rafhael Lucas e Igor.

: Jori; Filipi, Diogo Henrique, Carciano e Lucas Hipólito; Thomás, Kauê e Marquinho; Guilherme Santos, Rafhael Lucas e Igor. Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Alan Ruschel (Matheus Pereira); Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho (Claudinho); Bruno José, Felipe Augusto (Airton) e Rafael Sobis.

Onde e quando será Coimbra x Cruzeiro?

A Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), recebe o jogo entre Coimbra e Cruzeiro, hoje, 7 de abril, mas às 17h30. A partida é válida então pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro 2021.

A equipe do Coimbra vive situação complicada na tabela do Estadual. Em seis jogos, a equipe obteve apenas uma vitória, mas dois empates e quatro derrotas. Com cinco pontos, é o atual 11ª e penúltimo colocado.

Já o Cruzeiro briga na parte de cima da tabela. Em quarto lugar, a equipe tem três vitórias, dois empates e duas derrotas, totalizando então 11 pontos conquistados. Um triunfo no jogo de hoje, garante a equipe por mais uma rodada no G-4, mas na caça aos primeiros lugares.

