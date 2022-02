Pela quarta rodada do Campeonato Mato-Grossense, equipes se enfrentam nesta quarta-feira com transmissão ao vivo

Jogo do Cuiabá x Nova Mutum hoje: onde assistir e horário – 02/02

Abrindo a quarta rodada do Campeonato Mato-Grossense, o Cuiabá recebe o Nova Mutum nesta quarta-feira, 02/02, com a bola rolando às 20h30(horário de Brasília), jogando na Arena Pantanal. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo do Cuiabá hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Cuiabá hoje O jogo do Cuiabá e Nova Mutum hoje vai passar no Eleven Sports, serviço de streaming com cobertura completa para todo o Brasil de maneira online. O portal de transmissões está disponível através do site (www.elevensports.com) ou no aplicativo para Android e iOS para baixar.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports

Contando com alguns tropeços neste início de temporada, o Cuiabá aparece em 5º lugar com seis pontos, já que venceu duas partidas e perdeu outra no Campeonato Mato-Grossense. Por isso, promete entrar em campo nesta quarta-feira com toda a confiança necessária para buscar mais um resultado em seu favor.

Enquanto isso, o time do Nova Mutum está em 4ª posição com sete pontos, já que contabiliza duas vitórias e um empate. Agora, se vencer o confronto de hoje, o elenco pode disputar o topo da liderança com os adversários da tabela.

Escalações de Cuiabá x Nova Mutum

A equipe do Cuiabá pode ter André e Everton como novos jogadores já que estão regularizados pelo BID.

Provável escalação do jogo do Nova Mutum hoje: Gabriel; Raphinha, Baiano, Chicão, Andreo; Paulinho, Dionathan, Wallacer; Pablo, Romário, Juazeiro

Provável escalação do jogo do Cuiabá hoje: Walter; João Lucas, Alan, Paulão, Christian Rivas; Uendel, Alesson, Rafael Gava, Elton; Rodriguinho, Felipe Marques

