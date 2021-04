Jogo do Flamengo hoje [5-4]: onde assistir, escalação e horário

Em busca de retomar a primeira posição do Campeonato Carioca 2021, o Flamengo encara o Madureira, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 8ª rodada do Estadual. Após perder o clássico para o Fluminense, o Rubro-negro engatou quatro jogos sem derrota, com três vitórias e uma derrota. No entanto, disputa a primeira posição com o Volta Redonda, que ultrapassou a equipe da Gávea após vencer o Nova Iguaçu. A bola rola às 21h (horário de Brasília), então, saiba onde assistir o jogo do Flamengo hoje.

Como assistir jogo do Flamengo hoje ?

A Fla TV+ exibe o jogo do Mengão ao vivo pela plataforma streaming. No entanto, a transmissão pelo sistema é paga e os valores são: R$49,90 pelo pacote mensal ou em três vezes de R$32,00 para ter acesso aos jogos do meses de abril e maio.

Provável escalação do jogo

Madureira : Felipe Lacerda; Rhuan, Breno, Maurício Barbosa e Juninho; Victor Feitosa, Rodrigo Yuri e Nivaldo; Silas, Luiz Paulo e Bruno Santos.

: Felipe Lacerda; Rhuan, Breno, Maurício Barbosa e Juninho; Victor Feitosa, Rodrigo Yuri e Nivaldo; Silas, Luiz Paulo e Bruno Santos. Flamengo: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Onde e quando será Madureira e Flamengo?

O Estádio Raulino de Oliveira recebe o duelo do jogo do Flamengo hoje, 5 de abril, diante do Madureira. A partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca 2021 começa às 21h (horário de Brasília).

Os donos da casa são os únicos invictos no Estadual até então. O clube tem apenas duas vitórias, mas cinco empates em toda a competição, e com 11 pontos, está em quinto lugar, de olho no G-4.

Já o Rubro-negro joga em busca de retomar a liderança do Campeonato Carioca 2021. A equipe estava em primeiro lugar, empatado com o Volta Redonda no número de pontos. No entanto, o Esquadrão de Aço já jogou na rodada e venceu o Nova Iguaçu por 3 a 2, isolando-se na primeira colocação com 19 pontos, a três do clube da Gávea.

Tabela da 8ª rodada do Campeonato Carioca

Vasco 4 x 2 Bangu

Domingo

Resende 1 x 4 Boavista

Botafogo 1 x 1 Portuguesa

Volta Redonda 3 x 2 Nova Iguaçu

Segunda

Madureira x Flamengo – 21h

Terça

Macaé x Fluminense – 21h35

