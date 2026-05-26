Jogo do Flamengo hoje: onde assistir Flamengo x Cusco

O Flamengo enfrenta o Cusco FC nesta terça-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Rubro-Negro já está garantido nas oitavas de final e confirmado na liderança do Grupo A.

Onde assistir Flamengo x Cusco FC

O jogo do Flamengo x Cusco FC terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+, a partir das 21h30. O Flamengo entra em campo buscando terminar a primeira fase com a melhor campanha geral da Libertadores. A equipe carioca soma 13 pontos e disputa o topo do ranking com clubes como Independiente Rivadavia e Rosario Central.

Na partida do primeiro turno, disputada no Peru, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 com tranquilidade. Agora, diante da torcida no Maracanã, a tendência é de um time misto por conta da sequência de jogos da temporada.

Enquanto isso, o Cusco FC apenas cumpre tabela. O clube peruano conquistou apenas um ponto em cinco rodadas e já não possui chances de classificação para o mata-mata.

Escalação

O técnico Leonardo Jardim deve poupar alguns titulares pensando no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, nomes importantes devem começar jogando para ganhar ritmo.

Provável Flamengo: Rossi (ou Andrew); Varela, Vitão, Léo Pereira (ou Léo Ortiz), Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá, Carrascal; Plata, Samuel Lino e Pedro.

O técnico Alejandro Orfila deve repetir a base da equipe que venceu o Atlético Grau no Campeonato Peruano.

Provável Cusco FC: Pedro Díaz; Ruidías, Fuentes, Choi, Zevallos; Valenzuela, Colman, Diego Soto; Colitto, Manzaneda e Juan Tévez.